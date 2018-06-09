熱血追世足 精品瘋了！

LVMH集團太子妃Natalia Vodianova親自現身記者會現場，為LV打造之國際足協世界盃冠軍獎盃行李箱揭幕。（CFP）

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中國時報
LOUIS VUITTON皮製足球及專屬提袋，7萬9000元。（LV提供）
LV此次與FIFA和adidas聯手，打造可放置、展示13顆復刻官方比賽用球及1顆品牌打造足球之特製行李箱。（LV提供）
LOUIS VUITTON 2018 FIFA世界盃官方授權系列Apollo背包，6萬4500元。（LV提供）
LOUIS VUITTON 2018 FIFA世界盃官方授權系列短夾，2萬4500元。（LV提供）
LOUIS VUITTON 2018 FIFA世界盃官方授權系列Epi皮革行李吊牌，每只1萬900元。（LV提供）
LOUIS VUITTON 2018 FIFA世界盃官方授權系列Keepall大型手袋，每只14萬6000元。（LV提供）

讓人熱血沸騰的2018俄羅斯世界盃足球賽開打在即，為迎接這賽事，不僅官方贊助廠商推聯名商品，其他業者也想盡辦法要與足球扯上關係，搶搭世足賽的流行風潮。

LOUIS VUITTON 行李箱承裝榮耀與歷史

法國精品LOUIS VUITTON（以下簡稱LV）第3度與FIFA合作打造賽事專屬之冠軍獎盃行李箱，鈦金屬材質包覆箱體由法國Asnieres工坊花費2年時間研發打造；表面閃耀的代表性Monogram花紋，擔負了足球運動及品牌所蘊藏的豐沛歷史。

LV更與FIFA和adidas聯手，以骨董衣櫃行李箱為靈感，延伸出可放置、展示13顆復刻官方比賽用球及1顆品牌特製足球之限量箱款；品牌也取得授權，將1970年經典比賽足球上的六角圖形，套用於Apollo後背包、長短夾等皮件之上；熱銷款Keepall大型手袋，還可透過訂製服務，自8個色彩中挑選出3個不同顏色，組成獨一無二的個人專屬款式；此系列14日至7月15日在指定之LV專賣店和網路上販售，並在即日起接受預訂服務。

(中國時報)

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