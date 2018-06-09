蜜兒餐扭轉馬拉威貧童命運

2018年06月09日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

馬拉威蜜兒餐工廠，每天生產6千包蜜兒餐。（NU SKIN提供）

Steve Lund參加2018年家庭農業自立學校（SAFI）畢業典禮。（NU SKIN提供）

馬拉威蜜兒餐工廠提供在地就業機會。（NU SKIN提供）

蜜兒餐的推行，改變全世界飢餓兒童的命運。（NU SKIN提供）

馬拉威被譽為「非洲溫暖之心」，同時也是世界上最貧困的國家之一，3分之1的人民活在飢餓之中，NU SKIN如新集團從2002年開始「受飢兒滋養計畫」（NTC），推出「蜜兒餐（VitaMeal）」為包括馬拉威等全球營養不良的兒童供餐，在該牌全球近50個市場中，台灣消費排名前5名，愛心滿滿。

截至目前為止，全球消費者購買並捐贈的蜜兒餐數量超過5.5億份，平均每天為13萬名受飢兒童提供營養餐；台灣消費者從2003年9月起至2018年3月，購買及捐贈蜜兒餐已超過5300萬份，NU SKIN如新集團董事會主席暨受飢兒滋養計畫執行總監倫兆勳（Steve Lund）表示，大中華區是品牌全球最慷慨的區域，總是願意付出更多援助。

台灣已貢獻5300萬份

NU SKIN與馬拉威首富拿破崙‧容貝（Napoleon Dzombe）在當地推行蜜兒餐計畫，也與供養兒童基金會（Feed the Children）合作，透過基金會提供蜜兒餐給1386個社區兒童關愛中心，讓3到5歲孩童可以吃到蜜兒餐，在馬拉威總共有1萬間的社區兒童關愛中心，餵養超過13萬個小孩，除了提供孩童食物，也提供教育、衛生習慣推廣。

農耕培訓協助自立

除了蜜兒餐，NU SKIN善的力量基金會在馬拉威推行家庭農業自立學校（SAFI），Steve Lund認為，解決馬拉威問題，最重要的就是「教育」，因此設立家庭農業自立學校，以家庭為單位，進行為期2年的農業學習，在畢業典禮後，不只能自足也能成為當地的老師，截至目前為止，有338個家庭接受專業農耕培訓，為農耕收穫帶來5倍成長。

(中國時報)