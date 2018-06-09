Richard Mille當女性護身符

2018年06月09日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

RM 71-01 TALISMAN自動上鍊陀飛輪女表結合了珠寶藝術和製表技術。（Richard Mille提供）

地表最強女人Nafi Thiam代言Richard Mille，配戴鑽表入鏡。（Richard Mille提供）

Richard Mille的RM07-01 NTPT女用鑽表，要價226萬元起。（Richard Mille提供）

Richard Mille近幾年暴紅，限量表款甚至有錢也買不到，在拍賣會上更是屢創新高，成為事業有成男士眼中的愛表。近來Richard Mille女表市場成長迅速，除了邀請「地表最強女人」奧運金牌女將Nafi Thiam代言，並推出首只搭載自家機芯的陀飛輪女表RM 71-01 TALISMAN，搶攻女表市場。

10種表情 珠寶工藝融入腕表

RM 71-01 TALISMAN自動上鍊陀飛輪女表是Richard Mille第一只搭載自家機芯CRMT1的女表，因此一出手就話題不斷。負責設計的Cecile Guenat，原本是珠寶設計師，她於3年前加入Richard Mille的設計陣營，設計充滿裝飾藝術風格，充滿時尚感，尤其是Richard Mille珠寶女表系列，更是將珠寶工藝融入腕表當中，深受女性的喜愛。

這款Cecile Guenat為Richard Mille操刀設計的RM 71-01 TALISMAN自動上鍊陀飛輪女表，設計靈感源自部落的神祕圖騰，「TALISMAN」即是護身符的意思，她以前衛摩登的裝飾藝術（Art Deco）幾何圖案，巧妙融入神祕的部落藝術（Tribal arts）面具圖騰，打造既前衛又神祕的時尚品味。

RM 71-01 TALISMAN自動上鍊女士陀飛輪女表延續品牌最引以為的超薄、輕量等優勢，在厚度僅有0.9 mm的表盤上，鑲嵌鑽石、珍珠母貝、藍寶石和瑪瑙，Cecile Guenat總共為RM 71-01 TALISMAN設計了10款不同圖騰的陀飛輪女表，每款僅限量5只。

除了主打陀飛輪鑽表外，Richard Mille力邀奧運七項全能金牌Nafi Thiam 擔任女表代言人，也可瞧出品牌拓展女性市場的野心。

地表最強女人Nafi Thiam代言

Richard Mille與競爭激烈的田徑運動，有著緊密的結合，繼去年倫敦田徑錦標賽力邀短跑金牌Wayde van Niekerk和跳高金牌Mutaz Essa Barshim擔任品牌大使後，品牌更簽下2016年里約奧運和去年倫敦田徑錦標賽女子七項全能金牌得主Nafi Thiam，搶攻女性運動腕表市場。

今年才23歲的Nafi Thiam為比利時籍，不僅在里約奧運拿下七項全能金牌，且在去年倫敦世界錦標賽再度拿下女子七項全能金牌，同年並榮獲國際田徑聯合會（IAAF）票選為年度最佳女運動員。

在眾多Richard Mille代言人當中，Nafi Thiam是品牌第一位女子運動員代言明星，官方IG也預告了即將為女性打造輕盈又時尚的運動腕表。

(中國時報)