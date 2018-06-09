踩Roger Vivier 達科塔芬妮挺小粉書

2018年06月09日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

Roger Vivier漆亮皮革方釦芭蕾舞鞋，2萬3000元。（RV提供）

達柯塔芬妮自稱是「粉紅控」，活動當天身著一襲粉色花卉裙裝，搭配腳上經典RV花鑽跟鞋及手拿包，洋溢清新氣質。（東方IC）

法國鞋王Roger Vivier（簡稱RV）在靜待新任創意總監Gherardo Felloni發表首個系列之時，轉向藉影像紀錄品牌當代風采，並與著名出版社Rizzoli合作，以《#LoveVivier》一書，呈現出當代生活中的新媒體世界。日前於紐約舉辦的新書發表派對，更吸引達柯塔芬妮（Dakota Fanning）、凱蒂荷姆斯（Katie Homes）等人出席。

達柯塔在接受外媒訪問時，坦言一眼就被粉紅色的書封擄獲，自稱是「粉紅控」的她，當天更身著一襲粉色花卉裙裝，搭配腳上經典RV花鑽跟鞋及手拿包，洋溢清新氣質。同場參與的RV大使Ines de la Fressange，當天則選穿褲裝搭配品牌鑽釦拖鞋，展示輕鬆率性的夏日風情。

此次於《#LoveVivier》書中，身為法式風格表率的Ines，攜手包括美國的Chriselle Lim、香港的Tina Leung等17位全球社群媒體之時尚意見領袖，透過個性截然不同的穿搭照片，演繹出RV華麗混搭街頭的「La Parisienne」法式風采，且展示出品牌隨時隨地皆可隨興又不失優雅的生活態度。

(中國時報)