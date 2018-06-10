綠委提案惹議 散布假新聞拘3天

2018年06月10日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

對抗「假新聞」，民進黨立委竟出手提案修《社會秩序維護法》，凡散布假新聞、假消息者，最重可拘留3天！

修社維法63條 明確定義化

蔡總統日前曾表示，假新聞及謠言對施政造成嚴重干擾，日前在民進黨中常會上也舉近日飽受攻擊的北農總經理吳音寧為例，強調希望府院黨齊動員，不讓假新聞誤導人民；行政院長賴清德日前還下令政院設置「即時新聞澄清專區」，政院轄下部會分別設有類似專區，提供民眾查詢。

如今，綠委邱志偉、蘇震清提案修《社維法》第63條，新增「未經查證在網路散播傳遞假新聞、假消息，足以影響公共之安寧秩序者」，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，法案目前交付委員會審查。

邱志偉提案說明指出，未經查證即散播或傳送假新聞（Fake news）、假消息日益猖獗，常讓網友無所適從，實質影響公共秩序、社會安寧。為有效規範、處罰謠言散播者，避免影響社會安寧，因此提案修法杜絕假新聞、假消息。邱志偉表示，《社維法》63條原本就有規範，「散布謠言，足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。」既然散布謠言本來就要開罰，那他將假新聞視為謠言，將之明確定義化開罰，沒什麼問題。

不該逾越法律 藍委有異見

邱志偉說，現在幾乎所有人都使用社群軟體，所以有人透過社群軟體傳播威力，放出假新聞攻擊特定團體，而轉傳假新聞的人多半也保持特定看法，很可能成為源頭幫凶。

邱志偉強調，他絕對捍衛新聞自由，但希望不要有人因此濫用，而一般大眾傳遞消息時也要更小心，同時做好查證工作。提案修法是為保障整體社會秩序與安寧，並非是為保障特定政黨或團體。

至於要由誰認定假新聞？邱志偉說，既然只是在《社違法》更改文字，那就照原本該走的司法程序即可。對此修法，國民黨立委蔣萬安說，雖然假消息、假新聞需要被遏止，但手段不該逾越法律界限，更不該侵犯言論自由。至於散布假消息是否需被拘束人身自由，值得商榷。

恐生寒蟬效應 學者不認同

中正大學傳播系教授胡元輝指出，立委提案對散布假新聞的罰責雖不高，但一樣會產生寒蟬效應，尤其政治性言論，更容易造成民眾恐懼，一般歐美民主國家不會採行這樣的做法。也有學者認為，既然民進黨要提案，應將政府官員、政黨、民代、法人、民調機構及媒體等放進規範，「不要只准官方放火，不容百姓點燈，否則與回到戒嚴有何差別？」

面對質疑，邱志偉飽受抨擊後表示，他對自己提案修法的出發點有信心，且是為了公眾利益，但各界反彈聲音他都會傾聽。

(中國時報)