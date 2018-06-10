北韓去核 美允提供安全保障

2018年06月10日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩的新加坡歷史峰會12日登場，二人提前兩天，都將在今天抵星國預做準備。種種跡象顯示，金正恩可能下榻瑞吉酒店；川普據料住宿美方人員已進駐的香格里拉酒店。川普8日說，他「畢生都在為這場峰會預做準備」。美國務卿蓬佩奧表示，只要平壤採具體棄核步驟，川普準備提供北韓各項安全保障。

川普7日曾說，川金會成敗繫於雙方「搞定諸事的態度與意願」，所以他不認為自己須多做籌備。各媒體8日就此咄咄逼人問，川普改口說，對美國與北韓間這場首開先例的峰會，畢生不斷在預做準備，「我向來相信要事先準備，而我已為此準備一輩子了」。他表示，臨時抱佛腳無濟於事，「一周前著手準備是行不通的」。

蓬佩奧重申 全面無核才解制裁

美國務卿蓬佩奧指出，「北韓無核化確切時程與方式仍待商定，但川普總統意欲採取重大、果敢作為，相信金正恩也準備這麼做。」他重申，惟有北韓全面無核化後，美國才會解除對北韓各項制裁。

舉世矚目的川金會10日進入倒數兩天計時，若干相關訊息仍眾說紛紜。而金正恩抵達新加坡方式更受到關注，他會從平壤直飛新加坡，或經第三地中轉，搭乘的飛機類型都是媒體急欲掌握的焦點。

金正恩可能落腳處格外神祕，引發諸多猜測。當前各媒體焦點都放在烏節路上的瑞吉酒店，該酒店繼日前加裝13組監視器後，9日上午又有維安人員到場架設安檢用金屬探測門。工作人員還移除飯店入口車道減速條，以便車隊長驅直入。

金可能落腳處 瑞吉酒店警備嚴

9時許，工人開始架設路障、封閉東陵路都鐸閣前至瑞吉酒店前最右邊兩條車道，且著手搭建帆布帳篷。瑞吉酒店旁邊及對面的巴士車站也暫時關閉，36號公車巴士改道行駛。瑞吉酒店被評為六星級，位於星國所畫設10至14日「特別活動區」內，距樟宜國際機場約20分鐘車程，與川普將下榻的香格里拉酒店，相聚不到600公尺。

瑞吉酒店接待外國貴賓經驗豐富，包括2015年「馬習會」時，大陸國家主席習近平夫婦也下榻於此。這凸顯瑞吉酒店維安能力，而陸方也可能向金正恩推薦該酒店。

(中國時報)