川金聚星 陸空保安最高層級

2018年06月10日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓領導人金正恩5月上旬搭座機「蒼鷹一號」赴大連，朝中社後來發布照片，可看到金正恩坐在機內向大陸送行官員揮手，專機內設有辦公桌、手提電腦等，設備齊全。（路透／朝中社）

美國總統川普以愛吃漢堡出了名，圖為他在座機上享用麥當勞套餐。（摘自網路）

6月12日，美國總統川普與北韓領導人金正恩，就要在新加坡聖淘沙的嘉佩樂酒店會面。這場世紀「川金會」備受全球矚目，一方是世界超級強國的非典型領袖，一方則是全球僅存封閉共產國度的首腦，對特立獨行的兩人來說，這次星國之行的後勤安排也非比一般。

身為美國總統，川普出行時的保安工作滴水不漏，自不在話下。金正恩作為領導人出訪經驗不多，但今年來破例兩度赴板門店參加「文金會」，又兩度訪問大陸，也讓人見識到了他的保安陣仗。新加坡則會是金正恩自2011年上台以來到過最遠的地方。這次美朝峰會，川、金倆在交通、人身安全方面到底有哪些獨特安排，又會否出現超豪華陣容呢？在在引人好奇。

影子飛機 伴航川普專機

川普赴新加坡，乘坐「空軍一號」（Air Force One）是不二選擇，這架波音747總統座機常被稱為「空中白宮」，已成為美國的權力象徵。機上不僅有會議室、記者招待區，還有現代化廚房及配有手術台的醫療室。除了完善的通訊系統，機上並配備了電子對抗系統，可干擾敵方雷達，迷惑來襲飛彈的瞄準系統。

為了多一層防禦，美方料將派出同為藍白色的波音客機充當「影子飛機」，為總統專機伴航。

另外，美軍一架波音C-17運輸機已先行飛抵新加坡，據信運來了川普的座車及護衛車隊。去年11月川普訪陸時，總統車隊在北京長安街呼嘯而過，就成為了熱議話題。當中，川普的凱迪拉克專用座駕「野獸」（Beast），號稱「公路坦克」，可防禦槍彈、爆炸和生化武器襲擊，車內還設有全套的氧氣設備、以及川普的血液儲備庫。

「野獸」的司機亦須經過美國特勤局特訓，熟練各種高難度車技，包括逆向、閃避及180度J型急轉彎。全車只有司機旁的車窗可以打開，但也只是約7公分的縫隙。據說「野獸」每輛造價150萬美元，白宮一次就訂購了12輛。

無線電干擾車 防遭監聽

美方還備有無線電干擾車，在川普下榻的飯店附近，亦會搭起一個設有電波干擾裝置的小帳篷。當他需要閱讀機密文件或進行重要對話時，便會鑽進帳篷內，以防遭監聽。

至於朝方，共產北韓當局尤其重視「保衛領袖」，對金正恩的日程和移動路線極其保密，只有勞動黨書記處和極少數親信知道，相關報導通常要至少一天後才發布。像是今年金正恩兩次訪問大陸時，外界都只能從一些不尋常的蛛絲馬跡推測，直到他返回平壤後才會有報導證實。

北韓親兵衛隊 人肉護駕

南韓《朝鮮日報》上月底指出，這次川金會，是金正恩首度在事先宣布的狀態下出國，他很怕自己不在國內之際，有可能發生軍事政變等謀反事件。另有報導稱，金正恩也擔心在新加坡期間遭暗殺，他的同父異母哥哥金正男就是在馬來西亞吉隆坡機場被神經毒劑毒殺。

金正恩行事謹慎，不論國內外行程，都有大批親兵衛隊隨行。例如4月文金會時，金正恩越過朝鮮半島軍事分界線的數小時前，已有至少幾十名保鑣先抵達板門店會場，檢查四周安全。金正恩抵達後，也有12名保鑣以人肉擋車，圍著他的專車「護駕」。

另外，文金會時就傳出，金正恩為了防範有人收集他的糞便，窺探其健康情況，必會隨行攜帶個人專屬馬桶。而據媒體報導，北韓護衛部門一般也配備有專門的電子干擾車，可在必要時發射干擾電波，封鎖當地通信。

(中國時報)