蒼鷹一號不可靠 金傳借專機試航

2018年06月10日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

金正恩下回出國的日子快到了。上月，日本副首相麻生太郎語出驚人說：「希望能保佑那破破爛爛的北韓飛機平安飛到新加坡，否則中途掉下來，就沒得談了。」這番話旋即被炮轟是烏鴉嘴，卻也點出了問題：金正恩敢乘自己的專機去與川普見面嗎？

據說金正恩與父親金正日都有飛機恐懼症，所以習慣坐火車旅行。金正恩5月上旬二訪大陸，赴大連與大陸國家主席習近平會面，破例搭了專機「蒼鷹一號」（Chammae-1）出國。蒼鷹為北韓國鳥，蒼鷹一號是北韓高麗航空1982年從前蘇聯購買的「伊留申-62M」（IL-62M）機型，該機型1963年首飛時可搭載200人，為當時世界上最大的噴氣式客機，但1995年已停產。

金正恩訪大連後，北韓官媒朝中社罕見地披露了幾張照片，可看到金正恩坐在「蒼鷹一號」機艙內，向大陸送行官員揮手。而專機內設有辦公桌、沙發、電話、手提電腦、電視等，設備齊全，裝潢豪奢，不比外國元首的專機遜色。

蒼鷹一號最大航程9200公里，從平壤至大連距離僅359公里，一小時內便可到達，新加坡距離平壤則有4758公里，若單從數據來看，蒼鷹一號不需中轉就可完成飛行；然而該飛機為老舊機種，又從未飛過如此長距離，性能是否可靠，機師經驗夠嗎，皆令人懷疑。

至於金正恩的超豪華賓士邁巴赫（Maybach）專用防彈車，如何運到新加坡也是個問題。他訪大連時，使用高麗航空的運輸機（IL-76M）來運送防彈車，但該運輸機最大航程不到4000公里，無法直飛新加坡。

金正恩出遠門，除了會有大批保鑣及隨團人員，還會攜帶許多個人用品。要運載大批的人員和用品，專機與運輸機都得消耗大量燃油，因此有可能中途在大陸降落加油後再續飛新加坡，又或者北韓會向陸方借用大型包機。

媒體9日傳出疑似金正恩借用的專機「試航」消息。全球航班追蹤網站「FlightRadar24」的資料顯示，中國國際航空公司（國航）編號B-6130的空中巴士A330型客機，當天上午7時從平壤出發後，先向西飛往北京，再穿越大陸領空向南飛行，約下午4時15分抵達新加坡。

新加坡《海峽時報》也表示，來自北韓的貨機9日飛抵新加坡樟宜機場，有冷凍貨櫃車於機場待命，可能載運機上食物等物資，前往金正恩或將入住的瑞吉酒店。

(中國時報)