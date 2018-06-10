2人味蕾相近 漢堡或上談判桌

2018年06月10日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普以愛吃漢堡出了名，在新加坡聖淘沙的美朝峰會期間，川、金很可能來一場「漢堡會」，而除了端上餐桌外，漢堡還說不定會登上談判桌成為議題。

川、金倆12日若共進午餐或晚餐，菜單料將成為全球矚目焦點之一。究竟會是什麼佳餚？答案應該不是椰漿飯或炒粿條等星馬美食。

川普熱愛美式快餐，專機上必備麥當勞、肯德基炸雞、披薩和可樂。全熟牛排更是他的首選，而且必須是28天乾式熟成的紐約客牛排！

去年11月川普訪日，日方深知他喜好肉食，在他與日相安倍晉三球敘前的午餐，準備了他最愛吃的漢堡，球敘後安倍私下招待川普夫婦到東京都內的鐵板燒店，享用和牛牛排。在接著的南韓之行，青瓦台也端出了小牛排來款待川普，還以「有360年歷史精釀醬油」烹調。

過去川、金嘴上針鋒相對，互不相讓，兩人的味蕾卻有相似之處。起司、披薩和火腿，是金正恩的最愛。但有媒體報導，金正恩2014年間因吃了太多起司，體重飆升，引起健康問題，一度神隱。

盡管本身偏好西式美食，金正恩與國外領導人會面時，少不了老王賣瓜，趁機推銷北韓美食。金正恩4月27日與南韓總統文在寅會面時，為了請文在寅享用「平壤冷麵」，特地派北韓知名餐館「玉流館」主廚前往板門店，親自大展廚藝，讓「平壤冷麵」成為了朝鮮半島跨越軍事分界線的歷史性美食，還一夕爆紅。

這次川金會聚焦於北韓無核化。據美媒披露中央情報局（CIA）最近的報告，CIA並不看好北韓在短期內棄核，但提出了「食物外交」的可能。CIA的報告說，金正恩為了對川金會展露善意，可能會允准引入外資，其中包括開放西式漢堡店進駐平壤。

川普在2016年參選總統期間曾說，「如果金正恩來美國，當然歡迎，…我們會坐著一起吃漢堡，然後把事情搞定！」金正恩顯然注意到了。

(中國時報)