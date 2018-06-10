朝鮮局勢春暖 台海恐反升溫

2018年06月10日 04:10 中國時報 特派記者孫昌國在新加坡

種種跡象顯示，北韓領導人金正恩10日抵達新加坡後，很可能下榻豪華的六星級瑞吉酒店。圖為大批媒體記者9日聚集瑞吉酒店外記錄各項動靜。（美聯社）

「川金會」進入倒數階段，新加坡官方的維安規格明顯升級，警員9日在北韓領導人金正恩可能下榻的「瑞吉酒店」周圍加強巡邏，並封鎖周邊道路。（美聯社）

吸引全球媒體目光，眾所矚目的川金新加坡峰會在主角川普今天晚上抵達和金正恩到來後正式拉開序幕！川金2人都是擔任國家領導人任內首次訪問新加坡。預料他們將就朝鮮半島無核化路線圖、如何進行驗證無核化工作和補償，宣告終結韓戰達成歷史性突破。學者表示，朝鮮半島局勢如果不出意外，會大為和緩，但台海局勢卻可能升溫。

美國總統川普參加完在加拿大舉行的7大工業國（G7）峰會後，會於今晚飛抵新加坡巴耶利峇空軍基地，並將下榻香格里拉酒店。而北韓領導人金正恩抵達新加坡的方式更是受到關注，他料將入住位於烏節路上的6星級瑞吉酒店。新加坡政府已經在兩位領導人下榻的酒店外採取了嚴密的保安措施，出入酒店的來賓都必須經過安檢才能順利進入。

男涉恐怖組織 星拒入境

據了解，新加坡政府6日就拒絕了一名由雪梨飛抵樟宜機場的34歲澳洲籍男子瑪拉（Zaky Mallah）入境，懷疑他涉及恐怖組織相關活動。新加坡內政部長兼律政部長尚穆根表示，「美朝都非常重視安保，雙方領導人也是被關注的攻擊目標。」

新加坡政府十分重視川金會，不但專門在兩位領導人下榻的旅館周邊劃定了特別活動區，進行交通管制，更在川金峰會的會談地點─聖淘沙嘉佩樂酒店設定了特區，在海陸空3方進行了嚴密的保安措施。在所有重要關鍵地區和建築物如樟宜機場，新加坡總統府，電視台和報社也都加強了保安工作。

半島無核化 達初步共識

新加坡政府表示，川金會一切已經準備就緒。美朝都對峰會籌備工作感到滿意。新加坡會受到朝鮮半島和周邊局勢的影響，因此希望對世界和平有所貢獻。川金會在此地舉行證明了新加坡的地位。

就像是韓朝領導人板門店峰會一樣，美朝雙方領袖在舉行峰會前早已經談妥幾乎所有細節，只待領導人對最後關鍵部分做出確認。美朝雙方已經多次在板門店、新加坡和美國紐約、華盛頓等地舉行了密集協商，就如何宣告朝鮮半島無核化、驗證和補償，和宣告韓戰結束達成了初步共識。預料雙方將會在新加坡發表朝鮮半島無核化聯合宣言，並就美朝關係正常化甚至互相設立辦事處、領導人互訪進行討論。另外，南韓總統文在寅也可望現身獅城，在超過3000名新聞媒體從業員的見證下向世界宣布韓戰正式結束。

美軍參與漢光 激化兩岸

目前在日本京都立命館大學擔任國際關係學院客座教授、前政大國際事務學院院長李明表示，若川金會成功落幕，美朝雙方或美韓朝3方共同宣告韓戰終止，并且公開聲明互不侵犯的意願，朝鮮半島緊張局勢將大為降溫。但在美國參議院通過2019年國防授權法，要求美軍適當參與台灣軍演，例如年度漢光演習後，他預期台海局勢卻會持續升溫，民進黨政府須謹慎處理兩岸關係。

(中國時報)