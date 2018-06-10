新聞透視－世界權力重心東移 美難撼狂潮

2018年06月10日 04:10 中國時報 孫昌國

美國總統川普可能提早離開7大工業國（G7）峰會，飛躍半個地球專程來到新加坡和北韓領袖金正恩會面，一定程度代表世界權力結構的改變，亞洲在新世紀越來越受到重視！

是巧合也是預示，東西方幾乎同時召開了具有重大政治意義的峰會。一個是在加拿大舉行的G7峰會。另一個則是正在大陸青島召開的上海合作組織峰會。G7當中6國將矛頭對準了美國的保護主義。而在青島，大陸國家主席習近平熱情接待俄羅斯總統普丁和印度總理莫迪，讓參加G7峰會的川普發出了希望俄羅斯重回主要工業國會議的呼籲。川普不邀請世界第2大經濟體的大陸，但卻邀請GDP相當於廣東省的俄羅斯，說明川普心中的地緣政治和陸美間的矛盾。

川普願意花上接近1天的時間飛往新加坡，和他以前口中的「小火箭人」金正恩見面。主要是著眼於解決北韓核武威脅完成前人未達成的「功績」，但從川普最近的一連串發言來看，川金會在一些重要幕僚如波頓、博明反對下仍如期舉行，象徵川普看到了機會，同時更有地緣政治的考量。在韓朝板門店峰會後，美國不得不順應局勢發展。這也是他在取消川金會但在文金2會後，戲劇性的重啟川金會的原因。

剛剛訪問完平壤的新加坡外長維文表示，他對北韓的評價非常高。儘管在平壤的時間很短，但他對平壤現代化建築、北韓人表現出的愛國精神和紀律印象深刻。他相信如果北韓能夠解除國際制裁致力發展經濟。北韓人民的潛力會很快釋放，這對區域穩定和發展都是好事。

川金會對川普和金正恩都非常重要。川普希望完成前任總統沒有辦到的事：名留千古，並且有助於共和黨美國期中選舉。而金正恩則希望解除國際制裁，步上北韓從沒有過的與超強美國平等談判的地位。在這些現象背後，其實最大的推力在於國際權力結構的東移。超強如美國、狂狷如川普者，也不得不順應這歷史的大潮。

(中國時報)