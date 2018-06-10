川金峰會 球星小蟲參一腳

前美國職籃NBA球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）。（ 路透）

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩「共同好友」、前美國職籃NBA球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman ）8日表示，他將動身前往新加坡，在即將舉行的美朝世紀峰會中「參一腳」，「提供朋友們所需的支持。」

現年57歲的羅德曼在推特發文說：「感謝我的忠實贊助商以及我的行銷團隊。我將飛往新加坡參加這場歷史性峰會。我會全力支持我的朋友，川普總統和金正恩元帥。」羅德曼先前也曾表示，願意擔任美朝之間的和平大使。

《紐約郵報》5日報導，羅德曼將在「川金會」前1日抵達新加坡，也可能在美朝談判中扮演某種角色。

消息人士透露：「在複雜的外交狀況下，各國都喜歡尋找親善大使，而羅德曼正好符合所有要求。」

此前，白宮發言人吉德利7日表示，「我不知道這個搶籃板的最佳球員（在川金會）要扮演什麼角色，羅德曼在籃球場表現優秀，不過談判這件事還是留給擅長的人，川普總統就是最頂尖的。」

羅德曼自2013年以來6次到訪北韓，協助當地舉辦籃球賽，與狂熱的籃球愛好者金正恩關係也十分親密。外界懷疑，他是否帶著白宮的訊息「出訪」，他也曾自稱是金正恩「一輩子的好友」。

羅德曼最近一次訪問北韓是在去年6月，當時他告訴媒體：「我正嘗試打開（北韓的）大門」，還將川普的著作《川普：交易的藝術》（Trump：The Art of the Deal）當做生日禮物送給金正恩。此外，羅德曼也參與過川普主持的實境秀節目。

(中國時報)

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