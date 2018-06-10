新聞透視－修法除異見 當心一言喪邦

2018年06月10日 04:10 中國時報 朱真楷

民進黨立委邱志偉（本報資料照片）

民進黨立委蘇震清（本報資料照片）

民進黨出手修《社維法》，要對散播假消息者罰3萬或關3天；美其名是打假新聞，實則為「製造政治正確」的帝王條款。這種趨近思想檢查的修法動機，不僅讓對政府持不同意見者產生寒蟬效應，更將讓台灣走向警察國家，堪稱解嚴後對言論與新聞自由傷害最大的立法。一言興邦，一言喪邦，蔡政府不可不慎。

思想檢查 帝王條款

為向假新聞宣戰，立委邱志偉、蘇震清提案修法將「未經查證在網路散播傳遞假新聞、假消息，足以影響公共之安寧秩序者」，處3日以下拘留或3萬以下罰鍰。問題是，法能這樣修嗎？任何頭腦稍微清楚的人，都應意識問題嚴重性。

首先，何謂假消息？若有件事，你認為錯，我認為對，請問此事是真還是假？就像有位總統說「台灣從來不缺電」、「民進黨是最古意的政黨」，按理說是不是該被罰個3萬或關3天？又或者，當外交部長說「台灣邦交穩固」、監委說「陳水扁沒貪汙」，究竟該罰還是不該罰？

是真是假 誰能認定

第二，何謂影響公共安寧？如果被影響者只有1人，但這個人卻擁有極高政經地位，例如總統，那麼當她要求查辦，底下人能不辦嗎？換言之，此修法到底是在保護誰？是你我？還是只在保護特定政黨與執政者？

第三，誰來認定違法？《社維法》主管機關為內政部，第一線執法者是警察。也就是說只要網路言論被警察認定、或遭人檢舉影響公共安寧，就會由員警認定有無違法，甚至能直接處以罰鍰。撇開警察素質優劣不談，在標準模糊狀況下，讓員警以自由心證來認定你我是否違法，這與警察國家有何差異？

疊床架屋 多此一舉

單是修法文字已漏洞百出，更別說有疊床架屋問題。因為，《刑法》對散布流言、毀損名譽已有妨害名譽罪；在選舉上對散布謠言意圖使人不當選也有《選罷法》規範。如今民進黨又針對「假新聞」另訂罰則，說穿了，就是開闢簡便的行政處罰，警告所有批判政府者講話小心點，政治動機可議。

蔡英文曾說，如果說三次政府都聽不見，你可以拍桌子。未料言猶在耳，這個政府已用行動證明，自己不僅欠缺接受議論的雅量，甚至有諫我者、必殺之的鴨霸。

廣開言路，虛懷納諫，一言興邦；獨裁專制，難聽逆耳之言，一言喪邦。這兩條該往哪兒走，答案很清楚，就怕只愛聽好聽話的蔡政府已經無法分辨了。

(中國時報)