學者：綠委可能不了解言論自由

民進黨立委邱志偉（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

綠委邱志偉等人提案以拘留或罰鍰方式打擊假新聞。台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚認為，現行法律已有針對假消息的懲罰，如果再以行政手段檢查言論，這樣的修法根本是大開民主倒車，「民進黨的委員可能對言論自由不太了解」。

賴祥蔚說，對於因假消息受害的受害者，現行法律其實已有補償管道，例如妨害名譽、毀謗罪，或是選罷法中有「意圖使人不當選」等，若權益受到侵害，當事人可提告。在法律已有規定的情況下，由行政機關發動言論審查是否適當？立委應先了解相關法律規定，有不足再補充，否則根本完全違反「民主進步」，反而是開民主倒車。

賴祥蔚強調，事實真相是如何，社會都可討論，如果要以《社維法》懲罰散播假新聞，那假新聞、假消息該如何認定？是警察嗎？如此一來台灣不就變成警察國家？

賴祥蔚也提到，真理應該是越辯越明，並找出更多資訊來呈現真假才對，而不是利用修法來進行言論審查。他也指出，像行政院長賴清德曾經說過「乾淨的煤」，有人說沒有，「那這是假消息嗎？民進黨的委員自己要先想清楚。」

面對假新聞的遏制，國家通訊傳播委員會（NCC）則指出，已持續要求廣電媒體要注意製播新聞的事實查證、平衡報導等，也應自律，建立獨立專業、可受人民信賴的媒體壞境；根據《衛星廣播電視法》，如果新聞報導沒有經過事實查證，致損害公共利益，可處20至200萬元罰鍰，並得要求其改正。

針對網路平台上的假消息、假新聞，NCC表示，當然要要求社群平台自律、善盡社會責任；而現階段已初審通過的《數位通訊傳播法》中則明載，如果平台業者對使用者的侵權行為不知情，或是發現內容有問題後立即移除，就不須負賠償責任。

許多廣電報導現在都取材自網路，NCC指出，由於對於近來網路上的爭議訊息，行政院已經設立即時澄清專區，並且認為廣電媒體到專區做必要查證，應納入SOP，NCC也將加強監理廣電媒體相關查證、內控、自律等功能。

(中國時報)

新聞透視－修法除異見 當心一言… 法界指提案嚴重違憲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。