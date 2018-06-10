學者：綠委可能不了解言論自由

2018年06月10日 04:10 中國時報 鄭舲 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

綠委邱志偉等人提案以拘留或罰鍰方式打擊假新聞。台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚認為，現行法律已有針對假消息的懲罰，如果再以行政手段檢查言論，這樣的修法根本是大開民主倒車，「民進黨的委員可能對言論自由不太了解」。

賴祥蔚說，對於因假消息受害的受害者，現行法律其實已有補償管道，例如妨害名譽、毀謗罪，或是選罷法中有「意圖使人不當選」等，若權益受到侵害，當事人可提告。在法律已有規定的情況下，由行政機關發動言論審查是否適當？立委應先了解相關法律規定，有不足再補充，否則根本完全違反「民主進步」，反而是開民主倒車。

賴祥蔚強調，事實真相是如何，社會都可討論，如果要以《社維法》懲罰散播假新聞，那假新聞、假消息該如何認定？是警察嗎？如此一來台灣不就變成警察國家？

賴祥蔚也提到，真理應該是越辯越明，並找出更多資訊來呈現真假才對，而不是利用修法來進行言論審查。他也指出，像行政院長賴清德曾經說過「乾淨的煤」，有人說沒有，「那這是假消息嗎？民進黨的委員自己要先想清楚。」

面對假新聞的遏制，國家通訊傳播委員會（NCC）則指出，已持續要求廣電媒體要注意製播新聞的事實查證、平衡報導等，也應自律，建立獨立專業、可受人民信賴的媒體壞境；根據《衛星廣播電視法》，如果新聞報導沒有經過事實查證，致損害公共利益，可處20至200萬元罰鍰，並得要求其改正。

針對網路平台上的假消息、假新聞，NCC表示，當然要要求社群平台自律、善盡社會責任；而現階段已初審通過的《數位通訊傳播法》中則明載，如果平台業者對使用者的侵權行為不知情，或是發現內容有問題後立即移除，就不須負賠償責任。

許多廣電報導現在都取材自網路，NCC指出，由於對於近來網路上的爭議訊息，行政院已經設立即時澄清專區，並且認為廣電媒體到專區做必要查證，應納入SOP，NCC也將加強監理廣電媒體相關查證、內控、自律等功能。

(中國時報)