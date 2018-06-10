校長遴選案 台大不排除釋憲

台大昨舉行校務會議，由代理校長郭大維（中）主持，會中決議將「卡管案」列入校史。（陳信翰攝）

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中國時報
／台北報導

台大校長遴選事件懸宕未解，台大昨召開校務會議，台大主任祕書林達德表示，校方針對此案已提出訴願，但訴願時間為3至5個月，行政訴訟則耗時半年到1年，之後如需提出釋憲，另需再耗時約6個月到1年，但校方不排除這項作法。

林達德在簡報遴選事件時指出，台大5月22日函覆教育部，針對教育部5月4日駁回台大校長聘任案，請教育部說明，並請教育部速聘台大校長當選人管中閔。

之後台大5月23日亦發出聲明，針對有遴選委員被台北地檢署以電話通知為證人身分約談，強調表達尊重司法的立場，但此事不應造成寒蟬效應，更不應傷害大學自主精神；但教育部在5月24日回函，仍請台大重啟遴委，還將副本發給21名遴選委員。

林達德也說明校長遴選案的法律爭議點，其中包含校長候選人與遴選委員，是否有義務揭露擔任同間公司董事，以及遴選程序及組織是否有違正當程序，另一項則為教育部對陽明大學及台大的作法不同，即在校長遴選過程與結果出現「差別待遇」，有違平等原則。

教育部則於昨傍晚發布新聞稿回應，堅持台大與台大遴委會重啟校長遴選，至於外界質疑教育部對陽明與台大校長遴選，採取「雙重標準」，顯係臆測而非事實。

教育部強調，陽明大學校長遴選程序中，確有召集人與候選人於遴選期間同時擔任同間公司獨董，並在教育部聘任後始經揭露，但教育部知悉後，即在今年5月7日及17日二度函請陽明查明，未來會以處理台大校長遴選案程序相同審視，並依規定辦理。

(中國時報)

法界指提案嚴重違憲 卡管案 將列入台大校史

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