卡管案 將列入台大校史

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中國時報
／台北報導

台大昨日召開校務會議，校務會議代表提案，將教育部延宕聘任公立大學校長的作為，列入國家賠償範圍，並將本次台大校長遴選案納入校史，但會議中校務會議代表爭論不斷，最後由台大代理校長郭大維再度彙整提案，主張校長遴選不應受到外力干擾，由祕書室與校史室收齊相關資料後再送校史室，提案通過。

台大教授官俊榮等多名校務代表在會中提案，「校務會議應推動檢討本次校長遴選所受政治力干擾，研擬維護自主之道」，建議校方即時成立工作小組，並將此事件列入校史，以及針對教育部延宕聘任公立大學校長的作為，列入國家賠償範圍。

但是否納入校史引發討論，台大政治系教授黃長玲認為，將本次校長遴選爭議納入校史，「時間點太早了」，相關訴訟也還在進行中，合理的程序應該是待校內相關部門收集完整公文，再讓校務會議決定，是否納入校史。

台大心理系教授徐永豐則說，遴選爭議尚未結束，並且這件事情具有時效性，各界都在看台大怎麼做，「我們需要等到告一段落後，再談這件事情。」

官俊榮等校務會議代表提案，在會中爭論不斷，首輪投票反對與支持皆為44票，投票未過半而未通過，郭彙整各方意見後，重新提出3點提案：一、維護大學自主，主張校長遴選不應受到外力干擾；二、由台大祕書室組成代表團隊，資料收齊後，再送校史室；三、相關爭議告一段落後，可由行政副校長成立工作小組，小組可就相關內容進行檢討與報告，再提到校務會議報告，學生代表也可參加。支持郭提案的票數為69票，反對2票，此案通過。

(中國時報)

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