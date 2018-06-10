我愛台灣 史國王子續攻碩士

2018年06月10日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

實踐大學昨日舉行畢業典禮，我國友邦史瓦帝尼的王子班柯希也是畢業生之一，昨日他代表畢業生出席致詞，在台上高喊「我愛台灣」，未來更將續留實踐大學攻讀碩士班。而史國國王恩史瓦帝三世也偕同王妃莫查一行40多人到場參與畢典，全體師生更一同祝賀我與史國邦交50年，史國獨立50年及史國國王50歲生日，3個50年的慶祝活動，場面盛大隆重。

師生盛大慶祝3個50年

此次畢典全校師生與家長約莫2500人參加，一開始由實踐大學音樂系演奏國歌，實踐校長陳振貴、副總統陳建仁、恩史瓦帝三世接連致詞，最後由就讀企業管理學系全英語國際企業組的班柯希代表畢業生以中英文致詞。

班柯希以中文說，實踐大學的老師為了學生的學習盡心輔助、努力教導，更安排他參訪很多地方，品嘗各地美食，畢業後，同學們將面對很多挑戰，祝福所有畢業生鵬程萬里，「我要告訴大家我喜歡實踐，我愛台灣，恭喜各位同學，願上帝祝福你們」。

史國國王獲頒名譽博士

實踐校方表示，為表彰恩史瓦帝三世自1986年登基以來治國有方，鞏固兩國建交50年，校方頒授該校第一位名譽管理學博士學位給恩史瓦帝三世；實踐校長陳振貴更對恩史瓦帝三世說，會幫他找歌手五月天阿信、蔡琴等人當他的接棒人，未來歡迎恩史瓦帝三世來台灣參與接棒人的音樂會。

實踐校方指出，班柯希大學4年期間，同時也在華語中心學習中文，除了參與為他安排的教學活動，也曾拍攝微電影介紹台灣的生活點滴，並參加社團及跨校活動，介紹史瓦帝尼。校長陳振貴擔任班柯希的業師，每周與他碰面1次，關心並協助他的學習，帶他參訪政府重要機關，更踏訪日月潭、阿里山、太魯閣等知名風景。

王子之弟9月實踐報到

實踐校方表示，班柯希的弟弟也決定報考實踐大學，成為哥哥班柯希的學弟，預計9月初就會到實踐大學報到。班柯希畢業後也將繼續留在實踐攻讀碩士，並參與銀行實習。

(中國時報)