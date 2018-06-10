我愛台灣 史國王子續攻碩士

在實踐大學畢業典禮中，史瓦帝尼王子班柯希(中)出席並代表畢業生致謝詞。（姚志平攝）

友善列印
中國時報
╱台北報導

實踐大學昨日舉行畢業典禮，我國友邦史瓦帝尼的王子班柯希也是畢業生之一，昨日他代表畢業生出席致詞，在台上高喊「我愛台灣」，未來更將續留實踐大學攻讀碩士班。而史國國王恩史瓦帝三世也偕同王妃莫查一行40多人到場參與畢典，全體師生更一同祝賀我與史國邦交50年，史國獨立50年及史國國王50歲生日，3個50年的慶祝活動，場面盛大隆重。

師生盛大慶祝3個50年

此次畢典全校師生與家長約莫2500人參加，一開始由實踐大學音樂系演奏國歌，實踐校長陳振貴、副總統陳建仁、恩史瓦帝三世接連致詞，最後由就讀企業管理學系全英語國際企業組的班柯希代表畢業生以中英文致詞。

班柯希以中文說，實踐大學的老師為了學生的學習盡心輔助、努力教導，更安排他參訪很多地方，品嘗各地美食，畢業後，同學們將面對很多挑戰，祝福所有畢業生鵬程萬里，「我要告訴大家我喜歡實踐，我愛台灣，恭喜各位同學，願上帝祝福你們」。

史國國王獲頒名譽博士

實踐校方表示，為表彰恩史瓦帝三世自1986年登基以來治國有方，鞏固兩國建交50年，校方頒授該校第一位名譽管理學博士學位給恩史瓦帝三世；實踐校長陳振貴更對恩史瓦帝三世說，會幫他找歌手五月天阿信、蔡琴等人當他的接棒人，未來歡迎恩史瓦帝三世來台灣參與接棒人的音樂會。

實踐校方指出，班柯希大學4年期間，同時也在華語中心學習中文，除了參與為他安排的教學活動，也曾拍攝微電影介紹台灣的生活點滴，並參加社團及跨校活動，介紹史瓦帝尼。校長陳振貴擔任班柯希的業師，每周與他碰面1次，關心並協助他的學習，帶他參訪政府重要機關，更踏訪日月潭、阿里山、太魯閣等知名風景。

王子之弟9月實踐報到

實踐校方表示，班柯希的弟弟也決定報考實踐大學，成為哥哥班柯希的學弟，預計9月初就會到實踐大學報到。班柯希畢業後也將繼續留在實踐攻讀碩士，並參與銀行實習。

(中國時報)

卡管案 將列入台大校史

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。