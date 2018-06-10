爬陽明山衝墾丁 融入台灣生活

2018年06月10日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

史瓦帝尼王子班柯希，昨日從實踐大學畢業，不少同學大讚班柯希為人親切，平常也會和同儕一起打籃球或逛夜市，還喜歡到陽明山晨跑。實踐大學校長陳振貴則讚譽班柯希應對得宜，4年來成績都「歐趴」，還曾經在沒有隨扈的陪同下，帶史國朋友前往墾丁，充分融入台灣生活，也對台灣的治安很放心。

班柯希為人在同學中深獲好評，班柯希鄭姓同學說，班柯希相當親切，很願意交心，相處起來沒有距離，平常喜歡聽嘻哈音樂，有時會到陽明山健走或晨跑，休閒時，班柯希會跟大家一起打籃球，或是逛士林夜市等，班柯希曾讚譽自己國家的雞肉最好吃，更熱情邀約同學們到史瓦帝尼作客。

擔任班柯希的業師的陳振貴說，班柯希是一位翩翩君子，平時和同學打成一片，但出席在社交場合時，也懂得善用外交辭令，應對進退得宜；功課上也很努力，4年來成績全「歐趴」。

陳振貴更透露班柯希的小故事，他說今年過年期間，班柯希沒有回鄉，而是在沒有保鑣的陪同下，自告奮勇當導遊，帶領3位史國朋友從台北直奔墾丁過夜遊玩，顯示班柯希對台灣治安的信心，也讓班柯希在台灣創造出許多美好回憶。

由於班柯希所就讀的大學企管系全英語國際企業學位學程是採全英文教學，實踐大學校方形容，該學程有一半是「金髮碧眼」，德國、波蘭、荷蘭、英國等國家的學生都有，還曾經有位印尼首富的小孩來實踐短期交換學生，不過目前已經返台。

(中國時報)