9旬老將開心致詞 我做到了

高齡91歲退役老將軍葉信康取得佛光大學媒體傳播碩士學位，並代表畢業生致詞，左為校長楊朝祥。（佛光大學提供）

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中國時報
／宜蘭報導

高齡91歲、官拜少將的退役老將軍葉信康，9日從佛光大學校長楊朝祥手中接下傳播學系媒體傳播組碩士學位畢業證書，這是葉信康換下戎裝由軍轉民後，再為自己在學業上贏得一場光榮的戰役，18名親友也到場見證。他代表碩士畢業生致詞時開心地說：「感謝家人和師長，我做到了！」

葉信康是浙江臨海人，1928年出生，入伍從軍40年，從擔任通信上士開始，軍旅生活幾乎是他大半輩子人生，服役期間曾因作戰受重傷，足足療傷15個月。因做事勤奮認真，表現優異傑出，一路獲上級提拔，最後升任國防部統一通訊指揮部少將指揮官。

1985年屆齡退休後，葉信康結束軍旅人生，卻展開另一段精采的生活。在不服輸及自我提升的信念下，他花18年多在空大修完商學系、人文學系、管理資訊學系及生活科學系4個學士學位，原準備開始遊山玩水、享受人生，沒想到某次在空大同學邀約下前往佛光大學旁聽後，讓他決定念碩士再當一次學生。

葉信康除以破紀錄的90高齡考進佛光大學傳播學系碩士班，更是當年榜首！葉信康說，這2年很開心與同學一起切磋課業、相互勉勵，尤其教授上課時講授的內容，幾乎是聞所未聞，吸收到新知是他感覺最快樂的事。

家住中壢的葉信康，每次到校都得一早6點出門，輾轉搭乘各種交通工具，至少3個半小時，才能抵達100公里外的宜蘭礁溪佛光大學，下課回到家都已晚上10點多，但他卻樂在其中。

葉信康笑說，攻讀碩士最辛苦的階段非「寫論文」莫屬。從訂定題目、找資料、做問卷到統計分析，除偶爾遇到瓶頸需請教指導教授，每個步驟都是自己完成，絕不假手他人，引用的參考文獻，全是自己從書中和上網一篇篇找出來，再一字一句寫下來，過程雖然很辛苦，卻也從中得到極大成就感。碩士班同學說，大家對「爺爺同學」學習態度的認真程度都超級佩服。

碩士論文口試通過後，葉信康又立即報名住家附近的社區大學電腦班與歌唱班，繼續自我學習之餘，他也想要多陪伴當初反對他到宜蘭念書、現在卻引以為榮的妻子四處走走，好好補償妻子長年來的付出。

(中國時報)

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