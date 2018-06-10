林書豪經驗談 為了偉大要有點瘋狂

NBA球星林書豪（右）9日與政大畢業生分享人生7件事後，校長周行一（左）與他熱烈互動。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導

國立政治大學昨舉行106學年畢業典禮，邀請NBA明星球員林書豪分享人生經驗。他特別提了7件事和畢業生分享，勉勵要「不斷投球」，相信過去的練習，且要「為了偉大要有點瘋狂」，當時為了打NBA，自己做了很多訓練，清晨4點半就到體育館練習一小時，有某種程度的執著力和瘋狂，才能成功；精采演說讓全場報以熱烈掌聲。

林書豪穿學士服上台演講，台下學生鼓掌歡呼，尖叫連連。他表示，這個畢業典禮對他來講也很有意義，因為當時在洛杉磯湖人隊受訓，沒參加大學畢業典禮，相信今天自己分享的內容對年輕人有幫助，很希望自己畢業時，也能有人分享這些智慧話語。

林書豪說，第一個分享的是要「擴張自己、超越自己的舒適圈」，不打安全牌，才能突破，不要在乎別人的眼光和評價。且要「為了偉大要有點瘋狂」，他分享媽媽用退休金讓自己有兩年追夢，現在想想也覺得媽媽很瘋狂。

林書豪表示，現在最大的懊悔就是在進NBA前5年，因為太專注結果，卻沒享受過程。在第6年為黃蜂隊打球時，看著體育館有8、9千人開心的看球賽，這才學會在當下享受，為微小的事開心。

再來是要把握機會，要有「謙卑的自信」，並把握機會。他開玩笑說，周杰倫跟自己挑戰籃球，雖然做法很愚蠢，不過很尊敬他想贏球的自信心，笑說可以把這段影片寄給周杰倫。

同時也要擁有「喜樂」，對別人有信心，並「用正確的方法做對的事」，以正確態度對待人，林書豪強調，忠誠很重要，「之前林來瘋時有很多大經紀公司想跟我簽約，但我選擇沒離開我的經紀人，因為他在我最困難的時候並沒有放棄我，而經紀人也沒有背叛我」。

最後林書豪希望大家在追夢過程中，要「找到人生的目的」，當年林來瘋後，內心卻很空虛，後來在信仰中找到人生目的。他說，即使上個球季受傷，現在內心的喜樂遠超過林來瘋時期，勉勵大家不要為了追求夢想，卻失去豐富的心靈。

(中國時報)

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