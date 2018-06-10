蕉土傷農 豬看到香蕉都搖頭

2018年06月10日 04:10 中國時報 林和生 、 郭韋綺 ／屏東報導 ／屏東報導

騎著鐵馬在鄉間漫步，農田一隅如小山般的成堆香蕉，已是近來屏東農村日常畫面，農民指著蕉園內遍地傾倒的植株，深深嘆一口氣說：「現在連豬看到香蕉都搖頭，你看農民要如何活下去？」

跌到1元價 收購還限量

蕉農李科毅無奈地說，盤商近月來收購價格始終是上品5元、下品1元，還控制每天收購數量，晚幾分鐘到集貨場，連1毛錢都拿不到，只能將果品原封不動載回，倒在田裡當肥料，「看到著嚥氣（台語悶到谷底）」。

他說，割蕉、搬運都要人力，種植面積大一點的農家，想到交貨前還得先支出一筆雇工費用，乾脆放在蕉園給它爛，根本不想收，目前價格連工錢都付不起，「村裡愁容滿面的人，八成是種香蕉的！」

載去又載回 倒掉當肥料

李科毅建議政府從源頭把關，雖然農民看到價格好就會搶種，但官員若能從蕉苗銷售狀況預期10個月後的盛產，第一時間就該預警甚至停售，別讓「蕉金變蕉土」問題每隔一段時間就上演。

旗山蕉農卓連成語重心長表示，政府應帶頭用保證價格收購契作，做好控制產量，農民既不會血本無歸，又能賣得好價格，才能徹底解決蕉價問題。

卓連成以他種植3公頃、5000株香蕉舉例，政府用5元收購青蕉，一卡車700公斤只賣3500元，光是採收工錢1天就要2000元，根本在虧本賣，大半年來收入只有10萬元，比22K還慘。

80歲蕉農 大嘆欲哭無淚

80歲蕉農張玉景大嘆「真的欲哭嘛沒目屎！」他說，香蕉從未像今年價格這麼低迷過，香蕉每公斤要賣15元才夠本，現在下蕉跌到只剩1、2元，品質好一點也只有7、8元，希望政府維持至少1個月的收購補助政策。

青果社吳姓老闆說，連日來香蕉爆量，集貨場已容納不下，畜牧場也消化不了，最近天氣熱香蕉易變黑腐爛，政府應盡快集中掩埋銷毀，以免衍生更多環境問題。

屏東縣政府連續幾周舉辦農產促銷活動，更從產地拉貨至台北希望廣場推廣，加上農友自發性助銷、義賣，近來蕉價已有逐漸回升跡象，9日產地價每公斤已喊到8元。

(中國時報)