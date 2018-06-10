銷日年年下滑 銷陸是一條活路

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中國時報
／綜合報導

對於近來蕉價慘跌問題，高雄果菜運銷公司總經理李榮宗表示，只要風調雨順，不論是農漁產或畜牧都會豐收，台灣市場太小，外銷是唯一活路，農委會應思索如何幫忙外銷，例如台灣香蕉外銷日本節節敗退，不是品質不好，而是敗在未簽關稅協定，又無銷售輔導機制協助農民，越南、菲律賓甚至中南美洲香蕉送到日本，價格比台灣香蕉便宜10多元，無怪乎外銷量年年下滑。

前總統馬英九昨參加文山區黨員慶生活動時說，前總統陳水扁時代，香蕉也有過剩問題，但當時國民黨有幫忙賣到大陸，現在管道不在了，很可惜。

依據農委會統計，2014年台灣香蕉出口量4167公噸，價值675.6萬美金；2015年出口3281公噸，價值497.4萬美金；2016年出口腰斬至1585公噸，價值剩下273.8萬美金；去年出口1109公噸，價值195.2萬美金；台灣香蕉外銷不但4年來逐年下降，外銷數量更大減73％。

若細看外銷地區，幾乎都是日本為主、甚至占比達99％，2016年外銷大陸掛零，去年外銷大陸47公噸，也只占4.2％。

農委會國際處副處長林家榮指出，台灣香蕉從2011年起納入ECFA的18項早收清單，外銷大陸是零關稅，在品質與價格上應具有優勢，只是因為長期都在日本市場做耕耘，缺乏銷往大陸的管道與體系，目前農委會正朝外銷大陸、中東等市場努力。

(中國時報)

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