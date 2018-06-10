吳搞垮民進黨 也砸斷市府關係

2018年06月10日 04:10 中國時報 吳堂靖 、 張潼 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

北農總經理吳音寧風波不斷，傳「吳21日走人」陰謀論沸沸揚揚，以為綠年底選情止血，台北市長柯文哲也說吳的確被打得「奄奄一息」。昨更有媒體爆料，吳要去職的假消息，是北市府顧問蔡壁如為柯文哲年底選舉考量，故意放出，別有目的；蔡無奈喊冤說，大家不要把她想得那麼邪惡。

綠營黨政人士非常火大說，確實有人曾建議，思考吳音寧去職來止血，但憂心選舉崩盤，不得不繼續力挺，就算要撤換，也不是現在。「吳音寧自己跟蔡壁如那麼麻吉，像姐妹淘，難道問題不大嗎？」六日中常會，一個執政黨中常會，那麼重要的會議，結果攸關人民的專案報告還沒開始，農委會副主委陳吉仲就率先為吳音寧在黨主席面前「喊冤」，只為了一個總經理，黨才是有問題吧，「一個人搞垮民進黨及北市府和民進黨的關係」；他認為，「蔡總統應該被出賣了也不知道吧！」

市府高層透露，其實柯文哲私下請許多人組「教練團」幫吳音寧，包括與吳原本就認識的前市長室專員王寶萱，蔡壁如則扮演市府與吳之間溝通角色，市府真心幫吳卻被解讀成別有用心，應是綠營不願看到屬自己人馬的吳與柯走太近，才放話分化雙方關係；北市府不會在臨時董事會聯合提案撤換吳，若要換人「絕對是農委會發動的！」

蔡壁如昨受訪時也極力喊冤說，5日確實跟吳音寧見面，是因最近外界猛攻北農，覺得吳一個小女生很可憐，加上黃國彥說因為議員質詢讓吳垂頭喪氣，才去跟對方聊一聊，給她「惜惜」打氣而已。

雖然蔡壁如與市府人士都否認傳言，仍有不少基層認為，以這次議會質詢來看，吳和北農儼然成為藍綠攻防重點，一向是鎂光燈焦點的柯文哲少了很多被攻擊的機會，因此柯當然要保吳，這樣一來就可以繼續消費她、用她「擋子彈」。

(中國時報)