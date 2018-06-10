柯PO文讚吳 藍綠批兩面手法

台北市長柯文哲（中）在臉書大讚吳音寧操守，惹來兩面手法批評。圖為柯9日出席台北米食文化節，與民眾一同製作傳統的紅龜粿。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲8日晚間在臉書發文，回顧北農近來諸多爭議，強調會公開資料，並稱讚總經理吳音寧個人操守、對農業的熱情與經驗都值得肯定。但此話一出，藍綠一面倒抨擊柯玩兩面手法，先前吳在議會挨罵時作壁上觀，還派人到北農查帳，現在又發文稱讚，根本是「一邊呼呼，一邊查帳」。

柯文哲昨無奈反駁，自己對吳音寧態度一致，她的道德和能力沒問題，只是應付政壇的確很吃力；他還嘆說，前總經理韓國瑜已經被搞掉，現在吳音寧被打得奄奄一息，「整個台灣需要這樣搞嗎？」

民進黨市長參選人姚文智批評，柯團隊和國民黨沆瀣一氣，他直言，一邊派人查帳，一邊又呼呼，見風轉舵，「我們真的需要這樣的市長嗎？」

國民黨市長參選人丁守中也說，吳音寧就是柯跟民進黨的「肉桶政治（政治分贓）」，現在肉桶打翻了，造成雙方矛盾。

不只藍綠對手批評柯文哲在北農爭議玩兩面手法，昨也傳出市府內部為此又生內訌。據了解，有市府幕僚認為副市長兼北農董事長陳景峻未處理好此事，才導致市長必須親自下令查帳、外界都將責任歸在市長身上；陳聽聞後也很不滿，認為查帳前他都不知情，又要怪他沒處理，「屬市府顧問蔡壁如派」的市場處長許玄謀還陪國民黨議員開記者會打北農、提供不完整資料，查帳過程也很針對吳音寧，許才是最應該負責的人。

柯文哲昨受訪時並未否認市府內部確有爭執，他說，內訌隨時都有，只有極權國家才一言堂，事務官秉持專業處理、不要介入藍綠互打的事就好。陳景峻昨未接電話，許玄謀則忿忿不平暗批，「過程一切公開，哪有針對誰？」民營公司每年都有查核制度，北市4大公司最近都在辦股東大會，大會前查明帳務也是對股東負責，指控者「一點公司治理觀念都沒有」，搞不懂是媒體還是長官在放話。

(中國時報)

吳搞垮民進黨 也砸斷市府關係 農民快餓死了 農委會竟在煩惱保…

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