農民快餓死了 農委會竟在煩惱保吳

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中國時報
／綜合報導

台北農產運銷公司近日成了白綠藍政治角力場，農業社團「Lin bay 好油」版主林裕紘發文認為，農產品價格已經長期低迷，果菜批發市場需要提升，農產運銷要改革，需要長久的專業經營，北農總經理該找專業經理人，擺脫政治任命。高雄果菜運銷公司總經理李榮宗也說「其實沒有撇步」，只要政治別干預，回歸市場供需機制，自然沒有問題。

吳音寧上任以來爭議頻頻，專業性備受質疑，北農常董張永成甚至曾說「以吳的程度，理貨員最適合她」。現在就連農業社團「Lin bay 好油」版主林裕紘也在臉書PO文發聲，如果吳真的被換掉，要找一個有能力、有經驗者接任，他認為應由北農主祕路全利接任，將北農交給專業管理，而不是繼續政治任命。

李榮宗也認為，北農爭議迄今未解，是農委會管太多，而且該管的事卻不管，「農民都要餓死了，農委會竟然還在煩惱吳音寧」，不去深思如何幫助農漁民，忘了自己照顧農漁民的職責所在。

林裕紘直言，批發市場需要提升，也需要競爭，但現在政治干擾成了常態，在北農做幾十年的專業人才，卻要替這些外行的總經理服務，試問一個每4、5年就會因換政黨就要換專業經理人的公司，如何好好發揮？

「農業的慘況，Who cares？」林裕紘也無奈表示，現在北農爭議已成了年底選情的前哨戰，應盡快回到實質討論，呼籲北農該交給專業管理。

李榮宗回憶10年前接掌高雄果菜運銷公司時，因公司改組引發內部人事派系鬥爭，加上菜蟲剝削，虧損嚴重到得分期付款發退休金，他找盤商搏感情，勸說不要抗爭，並保證拍賣公平公開透明，交易才逐漸走上正軌，最後轉虧為盈，證明由專業經理人管理，回歸市場供需機制，沒有政治干預，就不會有問題。

(中國時報)

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