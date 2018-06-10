世足賽3寶 啤酒小龍蝦和燒烤

2018年06月10日 04:10 中國時報 楊日興 ／綜合報導 ／綜合報導

萬眾期盼的2018年俄羅斯世界盃足球賽即將開踢，除了熱中足球的大陸球迷期盼，擅長挖掘商機的商人亦如是。當前大陸餐廳、酒吧，甚至電商早就準備充足、磨刀霍霍，準備利用看球消夜3寶「啤酒、小龍蝦、燒烤」來迎接4年一度的大商機。

在中國大陸，啤酒、燒烤、小龍蝦已經成為所謂的「世足賽3大事」，此次世足賽主辦國俄羅斯時差與北京時間換算，球賽開始時間較多落在北京時間晚間8時至清晨2時，正好是消夜時間，也帶動上述3寶的商機。

電商啤酒備貨衝10倍

無論是何種球賽，球迷一邊暢飲啤酒、一邊為球隊喝采的畫面都不難想像，加上世界盃受關注的程度非比尋常，不少啤酒商已經抓住這波4年一度的商機。杭州日報引述酒商華潤浙江公司說法稱，受益於天氣炎熱及世足賽，今年5月份，超市啤酒銷量較前個月增長70％，隨著世足賽時間逼近，預料銷量可再拉高。

知名電商平台天貓，為讓球迷充分享受世足賽樂趣，已經備貨10萬噸啤酒，這個數字是上屆世足賽備貨量的10倍。且天貓統計，5月份已經賣出逾1,800萬瓶啤酒，很多消費者甚至一次購買10箱以上。

異業結盟合作搶客潮

而作為啤酒的必備拍檔，燒烤和小龍蝦兩大王牌消夜，也因世足賽迎來銷售旺季。杭州某酒吧店長說，店內為配合世足賽與啤酒銷售，特別在比賽期間聘請燒烤師父來做燒烤套餐。

杭州某家燒烤店業者則表示，世足賽期間直接取消烤魚、火鍋、麻辣燙等其他品類，店長稱，之前基本上什麼吃的都賣，但是這段時間只做燒烤和小龍蝦，因為世足賽時客人點餐全都是啤酒、小龍蝦、燒烤，索性鎖定重點目標，專攻燒烤和小龍蝦。

廈門也有酒吧選擇直接與附近的燒烤店、小龍蝦店合作結盟，吸引客潮增加銷量。各業者紛紛出招應對世足賽帶動下的消夜商機，也反映出消夜3寶的無窮魅力。（飲酒過量，有害健康）

(中國時報)