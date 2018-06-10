周邊商品買氣旺 義烏出口激增

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中國時報
／綜合報導

俄羅斯世足賽即將登場，相關商品蓄勢待發。有不少周邊商品都是「Made in China」，尤其專營小商品的浙江省義烏市近期世足賽相關產品更是買氣強強滾。據統計，光是今年前4月，杭州對俄羅斯出口的體育用品就增長6.3％，遠高於該市整體出口增速7.2個百分點。

即便大陸國足無緣去俄羅斯參戰，但無損民眾對世足賽的熱情。大陸官媒央廣天下財經報導，義烏市很多商家的球隊國旗、隊服、足球等產品均被搶購一空。義烏海關指出，對於足球賽事較關注的國家和地區，近期出口體育用品明顯增長。據稱，目前義烏對歐洲出口已達1.2億元人民幣（下同），較去年同期激增29％。

世足賽主辦國俄羅斯更是出口重鎮。據杭州海關統計，今年1至4月，杭州對俄羅斯出口的體育用品增長6.3％。其中，運動服出口更較去年同期暴增8倍、旗幟類產品增幅也有15.5％。

除了出口激增，大陸民眾前往俄羅斯現場看球的熱情同樣無法擋。據大陸線上旅遊預定網站攜程旅遊數據顯示，因半決賽和決賽在聖彼得堡和莫斯科舉行，機票預訂量增長將近5成，兩地的飯店預訂最為搶手。12座比賽場館周邊熱門飯店更是一房難求。另有數據顯示，8月俄羅斯旅遊團的遊客較去年同期增長35％。

至於看世足賽到底需要多少預算，陸媒報導，這次世足賽門票及相關觀賽團費用從幾千元到十幾萬元不等。攜程「當地玩樂」平台上出售的小組賽門票約為7000元，最貴的決賽門票價格更達到6萬元左右，目前購票用戶的人均消費已超過1萬元，單筆訂單最高超過4萬元，足見大陸球迷驚人的消費實力。

(中國時報)

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