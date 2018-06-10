夜市囝仔曾俊欣 法網青少年男單奪冠

出身夜市攤販家庭的16歲「夜市囝仔」曾俊欣。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

出身夜市攤販家庭的16歲「夜市囝仔」曾俊欣，昨於法國網球公開賽青少年組男單冠軍戰，以7比6（5）、6比2直落兩盤擊敗第1種子，世界青少年球王阿根廷的拜耶茲。除了是其個人首次贏得大滿貫賽青少男單打冠軍，也是繼2008年楊宗樺在法網之後，相隔10年，第2位在大滿貫賽青少男單打封王的台灣小將。

曾俊欣名列第4種子，準決賽擊敗小柯達，報了在澳洲網球公開賽單打決賽落敗的一箭之仇；也順利挺進冠軍戰，遭遇現任球王拜耶茲。首盤一開始雙方各保發球局，第3局曾俊欣雙發失誤被破發球局；幸好第6局輪到曾俊欣破發，把局數扳成3比3平手。

首盤打到搶七，5比5平手後，曾俊欣率先拿下第6分來到盤末點，接著打出漂亮穿越球，以7比6（5）搶下首盤勝利。曾俊欣士氣大振，第2盤一開賽就破了拜耶茲的發球局，接著又在第7局破發，最後以6比2輕鬆拿下第2盤，首次在大滿貫青少男單打封王。

曾俊欣在單打封王後，只經過短暫休息，又與何承叡搭檔，爭奪青少男雙打冠軍；可惜被直落二（4-6、4-6）敗給默契較佳的田島尚輝（日本）／史泰勒（捷克）組合，屈居亞軍。

事實上，今年法網賽台灣選手表現相當不錯，女將詹詠然與克羅埃西亞的男子選手多迪格搭檔，7日在混雙賽奪冠，昨天曾俊欣在青少男單打稱王，為台灣抱回第2座冠軍。

(中國時報)

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