勇士直落四 衛冕NBA總冠軍

2018年06月10日 04:10 中國時報 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

「豪小子」林書豪全都猜對了！5月31日返台記者會中他鐵口直斷：「金州勇士隊將以直落四橫掃克里夫蘭騎士隊，衛冕NBA總冠軍，杜蘭特獲選MVP。」事實證明，籃球之神的劇本就是這樣寫的。

勇士昨以108比85輕取騎士，在7戰4勝制總冠軍戰以直落四橫掃騎士，衛冕成功，且是最近4年的第3座冠軍，4戰表現均佳的杜蘭特連莊總冠軍戰MVP（FMVP）。

勇士帶著3連勝聽牌優勢，昨天繼續在客場與騎士交手，勇士首節開始外線便有發揮，上半場61比52領先。下半場勇士擴大領先優勢，第3節打完就以86比65領先21分之多，騎士大勢已去。末節騎士更是欲振乏力，勇士最多曾領先28分；比賽尾聲騎士形同放棄抵抗，終場以85比108淨輸23分，也是4戰中輸得最慘的一場。

昨役勇士隊柯瑞投中7顆三分球，攻下37分居全場之冠，杜蘭特則締造「大三元」（20分12籃板10助攻），表現依舊穩健。其實柯瑞有3戰得分都是全場最多，只不過上一場失常只得11分，反觀杜蘭特卻狂取43分，也因他每戰表現平均，於是比下柯瑞，連續兩年獲選總冠軍戰MVP。

賽後杜蘭特表示很感謝他的隊友，平常無分日夜與他一起練球，雖然手上已有2個總冠軍、2個FMVP，但他仍說：「我想成為更好的球員，我很開心在這個團隊，我要跟隊友一起分享這座總冠軍賽MVP。」

昨役騎士仍以「詹皇」詹姆斯攻下23分，另有8助攻、7籃板，表現較突出。但連續幾場苦戰，即使「神人級」的詹皇也累了！昨役出現6次失誤、5次犯規，可算是失常，更無法率領騎士背水一戰，阻擋勇士在克里夫蘭封王。賽後詹皇似乎有些沮喪，一度提前離場，不想看對手慶祝封王。且連續兩年在總冠軍賽受挫於勇士，今年甚至是慘敗收場，亦使詹皇離開騎士、另尋更強新東家的機率大增。

(中國時報)