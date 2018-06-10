宜蘭童玩節 100元玩到飽

2018宜蘭國際童玩藝術節7月7日在冬山河親水公園歡樂登場。（宜蘭縣政府文化局提供）

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中國時報
／宜蘭報導

暑假要到了，每年夏天最精彩、好玩的宜蘭童玩節，即將熱鬧登場！更棒的是，今年宜蘭縣政府將不限入園次數的童玩護照百元優惠對象，擴展到全台各國中、小學生，包括9年級應屆畢業生，只要在家動動手指上網申請，花100元就可在炎炎夏日，把2018宜蘭國際童玩藝術節當成自家樂園，任意進出、玩個過癮，現省399元！

2018宜蘭國際童玩藝術節7月7日至8月19日登場，今年以「童心大進擊」為主題，活動環繞「演出、展覽、遊戲、交流」4大主軸；邀請到波蘭、美國夏威夷、俄羅斯、捷克、斯洛伐克、墨西哥、日本、韓國、哥倫比亞等國外團隊，另首度邀請奧地利團隊共襄盛舉，來自世界各地、各種異國風情的民族舞蹈、音樂和服飾，都將完美呈現在觀眾面前。

在最受歡迎的戲水設施部分，今年規畫了「水玩堡」主題展館，展現各種水屬性的童玩，還搭配「冒險島」打造成精彩刺激的互動體驗遊戲場；另外，也與斯洛伐克駐台大使館合作推出「Ahoj！斯洛伐克友誼堡」，讓遊客細細品味、感受斯洛伐克特色風情。

童玩護照申辦期限即日起至24日止，民眾可自行至童玩節售票網站線上申辦，付款方式採線上刷卡、線上ATM或現場付款，不必舟車勞頓排隊買票；若不熟悉線上操作，可前往宜蘭縣文化中心或羅東文化工場1樓大廳，現場安排專人協助辦理。

申辦完成的民眾，童玩節活動期間只要在票口出示載具的電子QR CODE憑證，提供工作人員掃瞄核對身分，或自行列印紙本使用憑證，就可不限次數到冬山河親水公園報到，盡情瘋戲水、看展覽、逛市集與欣賞世界各國團隊演出。宜蘭童玩護照線上購票系統網頁https://ticket.yicfff.tw/，洽詢電話（03）9322440分機317林小姐、（03）9577440分機223林先生。

(中國時報)

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