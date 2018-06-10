美卿重申對台政策沒改變

2018年06月10日 04:10 中國時報 蔡致仁 、 藍孝威 ／台北─北京報導 ／台北─北京報導

外傳蔡英文總統可能於8月出訪友邦巴拉圭，出席總統當選人阿布鐸就職典禮，美方是否同意蔡中途過境美國東岸，美國國務卿蓬佩奧7日重申，美方對台政策不變。此舉引來陸方關切，大陸涉台學者李振廣表示，如同以往台灣領導人過境美國，大陸這次也會關注美方接待規格，只要一如往年持平就沒事，如果超越以往層級，大陸將採取制裁手段。

據美國國務院網站，蓬佩奧7日在鳳凰衛視受訪被問到「是否允許台灣領導人蔡英文按計畫於8月過境美國？」時回答「我能夠說的是，對於如何處理台灣問題，美國有長期而一致的政策。以川普政府而言，這項政策基於美國長期以來同意的原則。政策沒有改變，也不預期會改變。」

蓬佩奧將首訪大陸

美國國務院表示，蓬佩奧將隨美國總統川普前往新加坡出席川金峰會，然後訪問首爾，與南韓和日本外長會晤。之後他將以國務卿身分首訪大陸，向陸方報告川金會成果及與大陸領導人接觸，並就雙邊、地區和與兩國相關的全球問題進行討論。

此外，蓬佩奧在專訪指出，大陸是《韓戰停戰協議》簽署方之一，在結束韓戰協定中扮演重要角色。川普總統致力於重新平衡兩國貿易關係。他的北京行肯定會提到這個問題，但主要任務還是報告川金會情況。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣指出，大陸一貫反對美國和台灣發展官方關係，但台灣領導人出訪中南美洲過境美國已行之多年，而且「過境」的性質無法和「正式訪問」相提並論，加上馬英九時代與大陸保持和平發展，雙方存有默契，所以大陸也沒太大反應。

不容許製造一中一台

不過，對於遲遲不肯接受「九二共識」的蔡英文，大陸一直對她存在疑慮，認為她藉由去中國化實行漸進式台獨，擔心她藉由出訪友邦或是過境美國，在國際上製造「一中一台」。李振廣表示，尤其3月底川普簽署《台灣旅行法》，鼓勵台美各層級官員互訪，無疑觸及陸美台關係底線，令陸方格外關切這次蔡英文過境美國，是否超越以往規格。

中國人民大學國際關係學院教授、國務院參事時殷弘說，大陸有很多方法應對，例如在貿易爭議問題和北韓核問題上不再和美國合作，並繼續擠壓台灣國際生存空間。

(中國時報)