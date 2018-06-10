酈英傑接AIT處長 有利台美關係

美國在台協會台北辦事處（AIT）遷移新館，首任處長將由酈英傑（Brent Christensen）出任。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國在台協會（AIT）內湖新館預定於12日落成，而現任AIT台北辦事處處長梅健華今夏任期屆滿後就將返美，新任處長傳出將由前AIT副處長酈英傑接任。與此同時，4名共和黨籍美國聯邦參議員8日聯名致函川普總統，呼籲派內閣級官員參加AIT新館落成典禮。

酈英傑為職業外交官出身，於2012年8月至2015年8月擔任AIT台北辦事處副處長，當時是馬英九政府時代，他與台灣朝野關係均佳。一旦接任新職，酈英傑將成為AIT遷入新館的首位處長。民進黨立委羅致政表示，酈英傑過往累積了不少台灣人脈，政治界、企業界都有很多朋友，他接任AIT處長的話，很快就能上軌道。

羅致政認為，雖然酈英傑接任不是很強烈的政治任命，但是他曾有派駐台灣的經驗，基本上會比較同情台灣的處境，也更能理解台灣的立場，加上他對於台灣的了解，一定可以促進台美關係正面發展。

據透露，對於梅健華今夏卸任後的繼任人選，最好是職業外交官還是由政治任命，華府一直有辯論。起初美方提出3名人選，前聯邦眾議員邵建隆亦曾是考慮對象。由職業外交官接任的好處是，人脈和相關知識都是現成，更易進入狀況，尤其近來美台關係不斷強化，與大陸互動愈發敏感。

酈英傑擔任AIT台北辦事處副處長前，曾在美國駐北京大使館擔任負責環境、科技、和衛生事務的參贊。其他海外派駐經驗包括南非及香港。在加入美國外交行列之前，酈英傑曾在美國空軍擔任上尉軍醫。酈英傑於奧勒岡衛生科學大學取得牙醫學位，並擁有喬治．華盛頓大學碩士學位，以及楊百翰大學學士學位。他的出身地為猶他州普洛伏市。

AIT內湖新館12日將落成，傳華府已確定，國務院主管教育與文化事務的助理國務卿瑪麗．羅伊斯（Marie Royce）將代表美方參加新館落成典禮。8日，魯比歐、恩霍夫、賈德納及柯寧等4位聯邦參議員則聯名致函川普總統，呼籲派內閣級官員參加AIT新館落成典禮。

(中國時報)

美卿重申對台政策沒改變 上合青島峰會 力倡求同存異

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。