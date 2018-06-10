酈英傑接AIT處長 有利台美關係

2018年06月10日 04:10 中國時報 王嘉源 、 楊孟立 ／綜合報導 ／綜合報導

美國在台協會（AIT）內湖新館預定於12日落成，而現任AIT台北辦事處處長梅健華今夏任期屆滿後就將返美，新任處長傳出將由前AIT副處長酈英傑接任。與此同時，4名共和黨籍美國聯邦參議員8日聯名致函川普總統，呼籲派內閣級官員參加AIT新館落成典禮。

酈英傑為職業外交官出身，於2012年8月至2015年8月擔任AIT台北辦事處副處長，當時是馬英九政府時代，他與台灣朝野關係均佳。一旦接任新職，酈英傑將成為AIT遷入新館的首位處長。民進黨立委羅致政表示，酈英傑過往累積了不少台灣人脈，政治界、企業界都有很多朋友，他接任AIT處長的話，很快就能上軌道。

羅致政認為，雖然酈英傑接任不是很強烈的政治任命，但是他曾有派駐台灣的經驗，基本上會比較同情台灣的處境，也更能理解台灣的立場，加上他對於台灣的了解，一定可以促進台美關係正面發展。

據透露，對於梅健華今夏卸任後的繼任人選，最好是職業外交官還是由政治任命，華府一直有辯論。起初美方提出3名人選，前聯邦眾議員邵建隆亦曾是考慮對象。由職業外交官接任的好處是，人脈和相關知識都是現成，更易進入狀況，尤其近來美台關係不斷強化，與大陸互動愈發敏感。

酈英傑擔任AIT台北辦事處副處長前，曾在美國駐北京大使館擔任負責環境、科技、和衛生事務的參贊。其他海外派駐經驗包括南非及香港。在加入美國外交行列之前，酈英傑曾在美國空軍擔任上尉軍醫。酈英傑於奧勒岡衛生科學大學取得牙醫學位，並擁有喬治．華盛頓大學碩士學位，以及楊百翰大學學士學位。他的出身地為猶他州普洛伏市。

AIT內湖新館12日將落成，傳華府已確定，國務院主管教育與文化事務的助理國務卿瑪麗．羅伊斯（Marie Royce）將代表美方參加新館落成典禮。8日，魯比歐、恩霍夫、賈德納及柯寧等4位聯邦參議員則聯名致函川普總統，呼籲派內閣級官員參加AIT新館落成典禮。

(中國時報)