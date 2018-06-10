上合青島峰會 力倡求同存異

大陸國家主席習近平（右）與印度總理莫迪（左）9日在第18屆上海合作組織青島峰會上握手。（路透）

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中國時報
／綜合報導

上海合作組織成員國元首理事會第18次會議9至10日在山東青島召開。這是上合組織擴員後首開峰會，也是習近平首次以大陸國家元首身分主持上合峰會。9日歡迎晚宴上，習近平表示，儒家「和合」理念和「上海精神」有很多相通之處，「上海精神」強調求同存異、合作共贏，在國際上獲得廣泛認同和支持。

習近平表示，山東是孔子故鄉和儒家文化發祥地。儒家思想是中華文明重要組成部分。儒家倡導「大道之行，天下為公」，主張「協和萬邦，和衷共濟，四海一家」。這種「和合」理念同「上海精神」有很多相通之處。「上海精神」堅持互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展，強調求同存異、合作共贏，在國際上獲得廣泛認同和支持。

依上合組織青島峰會官網昨天公布峰會議程，將在今日上午9時展開，各成員國領導人先行小範圍會談。10時50分迎賓儀式及大合照。各成員國、觀察員國領導人及國際組織負責人大範圍會談，於11時正式開始。習近平將在大、小範圍會談前致開場白。下午1時30分，各成員國領導人簽字儀式、共同會見記者。

峰會期間，上合組織成員國領導人將共同簽署並發表「青島宣言」，批准10餘分安全、經濟、人文等領域合作文件。外界期待，在輪值主席國大陸推動下，青島峰會為上合組織未來發展繪製一份規畫全面、方向明確、路徑清晰的藍圖。

今年峰會上，印度和巴基斯坦首次以成員國身分與會，這是上合組織成立以來完成的首次擴員。合計上合組織已有8個成員國、4個觀察員國和6個對話夥伴國。

哈薩克駐陸大使沙赫拉特．努雷捨夫指出，與上合組織各成員國毗鄰的國家，也在積極尋求加入該組織，其中一些地理位置較遠，比如土耳其、亞賽拜然、亞美尼亞、斯里蘭卡、柬埔寨和尼泊爾。上合組織的影響力亦在各大洲不斷提升。

(中國時報)

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