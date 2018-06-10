川普想讓俄重返G7 歐盟友喊NO

2018年06月10日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

為了不公平貿易，美國總統川普與歐盟友邦失和齟齬，導致七大工業國集團（G7）陷入分裂，但他似乎沒完沒了，8日飛往加拿大魁北克參加G7峰會前再度和盟友唱反調，籲讓會籍遭凍結的俄羅斯重返集團，恢復以前的G8體制。英、法、德、義齊聲說不。外界稱川普此舉有長遠的戰略考量，意在拉開陸俄關係，提高聯俄抗陸的可能性。

川普在峰會前大談希望讓俄國重新加入G7，讓峰會增添波瀾。包括法國總統馬克洪、德國總理梅克爾、英國首相梅伊意見一致，反對俄國重返G7。只有新上任的義大利總理康特原本表示他支持川普的提議，但最後採取和歐洲其他國家一致的立場。

儘管會前唇槍舌戰，但與會官員透露，會談出現強烈歧異但不火爆。川普與馬克洪會面時，擺出了相對友善的姿態，稱馬克洪協助解決貿易問題，表示「有些事會發生，我認為這事會很正面。」不過他未詳細說明會發生什麼。

馬克洪則指，美國與盟友在貿易問題上，有機會取得進展。

一位法國官員表示，美國和歐盟將於2周內成立一個貿易對話機制，為貿易分歧踏出第一步。

德國總理梅克爾則提出解決美歐貿易爭端的方式，一位官員形容梅克爾建議「共同評估與對話」機制，並獲得其他國家領袖同意，但細節不明。

對於重返G7，刻正在北京訪問的普丁似乎興趣不大，反而更看重有陸、印參與的G20集團。

(中國時報)