廈門端惠台牛肉 台青搶登陸

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中國時報
林勁傑／綜合報導

第10屆海峽論壇，昨於廈門人才市場舉行台灣人才就業創業暨實習見習對接會，190家企業提供2600多個職缺；其中90多家用人單位還推出1280個實習職位，吸引300多名台灣專業人才與台生參與。

依廈門惠台政策，台胞在廈工作滿1年後，可按碩士3萬元人民幣（下同，約合13萬8000元新台幣）、博士5萬元（約23萬元新台幣）標準，給予一次性就業補貼。如是台灣特聘專家或特聘專業人才，則分別給予50萬元（約230萬元新台幣）、20萬元（約92萬元新台幣）。

大陸中央發布綱領性質《惠台31條措施》後，廈門率先推出「惠台60條施行細則」，海峽論壇期間，福建省又發布「惠台66條實施意見」，使廈門和福建成為台灣人才搶灘登陸橋頭堡。繼8日舉辦台灣人才就業創業暨實習政策說明會後，廈門市各界昨再舉辦對接會。

這次活動還特別推出台生暑期實習計畫，台青到廈實習，參照廈門本地生標準，給予每月1980元（約合9100元新台幣）補貼，另加每月500元（約合2300元新台幣）實習補貼及一次性交通費補貼2000元（約合9200元新台幣），實質上已超越廈門本地生待遇。

主辦單位統計，這次活動台生群體報名踴躍，約占76％，比往年大幅增長。分析與會台灣人才，96％具有大學以上學歷，碩士、博士占25％。

(中國時報)

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