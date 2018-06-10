文白之爭 台版文化大革命

2018年06月10日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／台北報導 ／台北報導

近年來台灣掀起一股所謂的「文白之爭」熱，兩岸知名作家張大春接受本報專訪時感嘆，台灣早在80年代就已放棄傳承中華文化的角色，台灣太執著於爭取一個國家的身分，反而喪失主導一個文化主體的身分，這不只是一種「荒謬」，更是台灣版的「文化大革命」。

張大春現年60歲，筆名「大頭春」，是兩岸知名華文作家，祖籍山東濟南，出生於台北市，成長於眷村，是歷史小說家及紅學家高陽的關門弟子。張大春寫過小說、電視及舞台劇本，更是廣播主持人，「18般武藝樣樣精通」。作品陸續在美國、英國、法國、大陸、日本等地獲得翻譯出版。

課綱爭議 力挺文言文

隨著高中國文課綱調降文言文比例，連帶掀起台灣文壇一陣唇槍舌戰。文言文、白話文孰輕孰重爭論始終不曾間斷，而向來敢說直言的張大春也不改大炮性格，經常在網路上直抒己見，表達力挺文言文立場。

談及「文白之爭」，張大春受訪時強調，這些年來，他最想反駁的是台灣還傳承中華文化這件事；其實台灣有過努力，但從1980年代後，台灣幾乎逐漸放棄傳承這種角色的責任。

虛實認知錯誤 太荒謬

張大春不諱言稱，台灣之所以放棄傳承中華文化，主要原因就在於台灣太想要爭取「國家的身分」，而矛盾的是，在這樣的想望中，反而喪失一個主導文化主體的身分。

「這實在是一種荒謬」，張大春指出，原本是「實」的東西，現在被「虛化」了，反而把「虛」的東西當成是自己的使命；「實則虛之，虛則實之」，這是基礎認知的錯誤，太詭異了，「該珍惜的不去珍惜，想追求的又追求不到。」

張大春更直言，過去還曾有立委要求刪除林務局護林預算，理由竟是該樹木名稱都是以中國歷史名人命名，而非台灣仁人志士；這種做法其實難道不就是一種「文化大革命」，其實現在的情形只有更嚴重。

去中國化 現在嘗苦果

對於如何導正相關情況，張大春坦言，「去中國化」現在已經在承受結果了。要如何去恢復民眾對於中華文化的好奇心，關鍵在於情感的增進，但這也只能緩慢進行，畢竟文化需要慢慢浸潤、陶冶，「無為而治、化而育之」。

(中國時報)