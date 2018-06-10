楊渡書寫 兩岸文史共通點

2018年06月10日 04:10 中國時報 李文輝／台北報導

文化總會前祕書長楊渡強調，兩岸文化傳承的關鍵，在於了解兩邊的歷史文化，從中找出共同的可能性。就像他《一百年漂泊》書上呈現的兩岸共通點，就是都在短時間內走過現代化，有著可相互借鑑的歷史、情感、記憶，台灣可能走得快一些，這些記憶卻少分享。兩岸可以彼此多引進一些出版物、作品、或作家新的想法，什麼都好，藉此增進互相了解。

楊渡對於兩岸年輕人交流很樂觀，特別是通俗文化，透過影視節目、網路，兩岸文化融合並不悲觀。以兩岸學者2010年起合編的《中華語文大辭典》來說，起初兩岸歧異詞占了15%，像是同詞異義的「窩心」、或是同義異詞「奶精」跟「咖啡伴侶」。到2015年底總結時，已降至7.5%。

楊渡建議，兩岸可以用「民眾史」角度，出版或合拍一些與兩岸近代史相關的通俗本、紀錄片或故事片，還原歷史真相。

譬如，在鄭成功之前，不是只有荷蘭殖民，還有顏思齊在1624年荷蘭經略台南大員同一年，沿北港溪深入建北港十寨，同時開發，大家都做貿易也兼做海盜，故事很有趣，可一點一滴重塑兩岸歷史記憶。

楊渡表示，還有他《暗夜裡的傳燈人》書裡1949來台另一世代的文化人，他們的貢獻、付出那麼多，現在怎麼變成了仇恨？心裡一定很失落、很難過。

另一段跟兩岸有關的故事，是農民運動領袖、中共地下黨員簡吉，這些記憶過去都被政治扭曲，解嚴前是禁忌、被國民黨鎮壓，現在民進黨也不講，歷史就不見了。很多搞社運的年輕人，看到簡吉的左翼社會運動感到震撼不可思議。他認為，關心兩岸關係的年輕人在增加，只要兩岸更開放交流，未來世代不會是民進黨那樣的思維，而會走出一些他們要去追隨的新理念。

楊渡指出，有人說感激日本殖民，但是看過台南鹽分地帶作家、醫生的《吳新榮日記》，就知道日本投降那一剎那，台灣人有多麼恐懼。日記描繪場景十分微妙，有接近的溫度感。

楊渡指出，要避免台灣史遭台獨史觀壟斷，甚至假借「轉型正義」之名系統化扭曲台灣史，必須通過不同媒材、角度重新詮釋這些歷史。

(中國時報)