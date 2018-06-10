張大春寫古詩 鍛鍊語感

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中國時報
／台北報導

張大春給外界印象經常是在網路上發表己見，針砭時事，但不說可能不知道，這位外界眼中的「張大炮」，近年天天練書法、寫古詩，稱寫詩是提升語感、文字能力最好的鍛鍊，更直言台灣古文教育課程安排有點本末倒置。

諾貝爾文學獎得主、大陸作家莫言，曾讚揚張大春像是西遊記裡的「孫悟空」，是台灣文壇最有天分、最不馴，好玩得不得了的一位作家。而寫作之餘，張大春近年大量練書法、寫詩，有不少朋友上門求字，今年還曾在台北舉行個人書法展。

張大春指出，他大約2000年左右開始，大量寫詩，基本上就是天天寫，到目前為止也有8、9000首了吧。目的不只是寫古文，如果要提升語感、對文字敏感度，最好的鍛鍊就是寫詩。寫詩鍛鍊出來的能力，事實上是文言文的「文」。

張大春說，現在人對於「詩」總有迷失，認為古典詩如果能用現在的語言翻譯出來，就能懂了，意思就不會誤解了，所以過於偏重「賞析」；比如千山鳥飛絕就是千山鳥飛絕，只能「心領神會」；「詩不用去翻譯的，不懂就別懂了」。

張大春直言，當前的古文教育問題就出在中文系老師教學生的內容與方式。坦白說，現在大學中文系教的很多東西，其實在小學就可以教；大學就應該更積極去開拓求學底蘊，更重要的是開拓求知領域。

張大春以他去濟南教小學2年級學生為例，上課350分鐘中教43個小學生，教會全班甲骨文、鐘鼎文等，更教他們唱一首李白的五言絕句，甚至讓他們集體創作一些七言絕句，用毛筆寫字。換言之，這些內容都是大學教的，但放在小學教，同樣沒有問題。

而談及說文解字，漢字不能個別理解，字的背後有一整套故事、歷史軌跡、典故，乃至於故事；如果把每個字都「擬人化」的話，每個字都好像是一位朋友，都是有身家背景的，包括它怎麼被創造、應用、誤用、曲解甚至是「借屍還魂」。

(中國時報)

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