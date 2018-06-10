江明賢畫交流 如洪流勢不可擋

江明賢是首位赴大陸開個人畫展的台灣畫家。（楊家鑫攝）

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中國時報
／台北報導

兩岸開放交流已逾30年，重新認識彼此、重新建立連結的兩岸故事再次受到關注。1988年，首位赴陸開個人畫展的台灣畫家江明賢表示，當初的理由很單純，認為去北京開畫展，就像去高雄一樣。藝術無疆界，何況兩岸同文同種，文化交流最容易交心。他說，台灣深受中華文化洗禮，是中華文化的縮影，兩岸文化交流已成洪流，無可阻擋，應當感到榮耀，而非感到羞恥。

1942年出生於台中的江明賢，畢業於師大美術系，曾留學西班牙並旅居紐約多年，返台後以書畫創作和教學為專業。1988年赴陸開個人畫展，是兩岸開放交流後第一人。近年師大退休後全力投入創作，並致力於兩岸文化藝術交流之推動。

針對當年「敢為人先」赴陸開畫展，江明賢受訪時表示，「當時動機很單純，認為去北京展覽，就像去高雄一樣，純粹是文化交流，藝術無疆界，何況兩岸同文同種，文化交流最容易交心。」

江明賢表示，30年來，他第一線參與兩岸交流的次數眾多，至少去過大陸200次以上，除了在北京、上海、南京等多地舉行個展外，並參與了上百次的團體展與數十次的學術研討會。也畫遍大江南北，風格深受影響，並且以畫交友，認識大陸各地名家，相互激盪靈感。

他說，「中華文化的偉大，就在於謙虛與包容」。兩岸現狀有著現實、制度等問題的影響，但以藝術家的角度來看，兩岸一家親是很正常的，應該不分彼此。況且台灣深受中華文化洗禮，台灣文化就是中華文化的縮影，這是台灣文化的底蘊，應該以此為榮。

江明賢強調，兩岸交流至今已不可能再退後了，兩岸文化交流已成洪流，無可阻擋，應當感到榮耀，而非感到羞恥。看到大陸崛起，台灣不必吃醋，應該相互接受欣賞。

他認為，隨著中國強盛，21世紀將是全球華人的世紀，在民族自信與文化自信不斷成長下，將使全球華人同感榮耀。書畫藝術也將佔據世界舞台一部分，與西方藝術分庭抗禮。

(中國時報)

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