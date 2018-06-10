南投縣埔里鎮－麻油雞 一口暖心胃

2018年06月10日 04:10 中國時報 楊樹煌 ）

只要來到南投縣埔里鎮，問起麻油雞，老饕們幾乎都會大力推薦「儷園咖啡簡餐」的麻油雞，稱讚說老闆娘劉力綾料理的麻油雞，最傳統、最道地，也最有媽媽的味道。

劉力綾是全台知名國際標準舞舞蹈家，屢在全國縣市長盃、議長盃甚至總統盃國標舞錦標賽奪冠，今年又榮獲中華民國國際標準舞發展協會主辦的台南市議長盃全國舞蹈錦標賽中，奪得摩登舞職業新星A組冠軍。

劉力綾不但舞技一流，餐飲美食功夫也一級棒，她笑說，能在舞蹈之餘投身餐飲，其實是「無心插柳」，當年只是想讓孩子下課後就能吃到媽媽的料理，順便貼補家用，特別選在孩子學校附近開店，既能就近照顧兒女，也能提供客人用餐，就這樣一頭栽進餐飲界，且一做就是20多年，更沒想到堅持傳統的口味受到大家歡迎。

劉力綾的麻油雞，主要食材絕對挑選當天現宰肉質結實、味甜有咬勁、無腥味的放山雞，麻油選用最香純的頂級好油，薑則是在地老薑，依早年媽媽教導的傳統煮法烹煮，做出最傳統、充滿媽媽味的麻油雞，一傳十、十傳百，每到用餐時刻總是高朋滿座，也讓這項傳統婦女坐月子的補品，成為最受歡迎的大眾美食。

地址：南投縣埔里鎮仁愛路506號

電話：（049）2997268

營業時間：上午11點至晚間8點，周日公休

售價：麻油雞簡餐250元

(中國時報)