龍眼乾入湯底 把父愛傳下去

台北市麻油雞店「永康錄」料多味美，用心料理的麻油雞暖胃更暖心。（吳堂靖翻攝）

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中國時報
台北市麻油雞店「永康錄」推出常溫滴雞精，深受國內外遊客喜愛。（吳堂靖翻攝）

今年1月甫開幕的北市大安區麻油雞店「永康錄」，不只賣麻油雞與滴雞精，更隱藏著一個兒子對老爸滿滿的愛！老闆吳耀邦6年前為讓罹癌父親獲得最好的營養，常熬煮滴雞精，有感於製作耗時費工，去年毅然決然從金融界轉戰餐飲界，把對父親的愛，擴大成對天下所有父母的關心。

「永康錄」除選用花蓮契作農場雞肉、北港麻油，麵線也特別挑選Q度十足的商品，吳耀邦說，對父親的愛已成了對品質的嚴格要求，要讓民眾都能放心享用；店內麻油雞只取用雞腿肉，湯頭部分強調不加人工味素，利用薑片、紅棗、枸杞等熬製6小時而成，喝起來層次豐富，不但有麻油香，還有新鮮蔬菜甜味，一口喝下從腳暖到頭。

「天氣這麼熱，誰要吃麻油雞？」吳耀邦笑說，不少人想到麻油雞就退避三舍，但是夏補秋冬，加上許多人喜歡在夏天狂灌冷飲，對身體是一大傷害，店內湯頭加入龍眼乾，一推出就顛覆不少人想像，更有饕客直呼「這湯頭會回甘耶！」，只要另外加30元，還能享受到滴雞精雞油拌麵線的獨特好滋味。

地址：台北市大安區永康街14巷3號

電話：（02）33932120

營業時間：中午12點至下午2點半、下午5點至晚間9點

售價：麻油雞（附麵線）160元

(中國時報)

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