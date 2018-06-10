網銷做口碑 加月桂葉助消化

2018年06月10日 04:10 中國時報 蔡依珍 ）

誰說麻油雞是冬天的專利？桃園市「竹昌麻油雞」老闆姚志彥，堅持以炆火翻炒薑母頭至少1小時，嘗來不燥熱，溫潤滑順口感和鮮甜的雞肉交織出完美樂章，一年四季都適合。姚志彥自信表示，炎炎夏日吃1碗還能排汗降溫、提神、紓解疲勞、促進食慾，「這就是全桃園最好吃的麻油雞！」

姚志彥在新竹服役時對一家麻油雞印象深刻，利用退伍前的最後半年，一放假就往店裡跑，甚至還全台走透透吃遍各地麻油雞、做筆記，學成後回到到桃園家鄉開業，因位於小巷內的店面吸引不到過路客，學資訊的他成立臉書粉絲專頁、與美食APP合作狂打網路行銷，慢慢經營出口碑，口耳相傳下生意開始興隆。

對產品堅持的他，每天親自料理、新鮮熬煮，決不賣隔夜貨，小火爆薑和麻油後再炒雞肉，至少3小時才能煮完1大鍋，且嚴選肉質與油花比例最佳的放山仿土公雞，鮮美雞肉與燉煮過的麻油交織出香甜肉汁，入口滿是清香，建立不少死忠顧客，經常正常用餐時間就賣光。

姚志彥坦言，遇到炎夏生意就掉一半，但強調他的麻油雞溫和不燥熱，一年四季都適合溫補，夏天還會加入月桂葉幫助消化，鼓勵大家夏天來吃最棒的麻油雞。

地址：桃園市桃園區慈光街124號

電話：0920584198

營業時間：下午4點38分至晚間9點38分，周六、日、一公休

售價：麻油雞湯100元、麻油腰花湯170元

(中國時報)