黃金比例黑麻油 湯油完美合一

2018年06月10日 04:10 中國時報 李義 ）

誰說麻油雞冬天才能吃？高雄市老字號的「阿誠麻油雞」，在地開業20年，老闆黃敏誠相當貼心，會針對氣候變化調整麻油用量，讓喜愛麻油雞的饕客一年四季都可大快朵頤，不必擔心因夏日炎炎，而無法享用這項傳統美食。

提到麻油雞，大家印象就是冬令食補，但黃敏誠用心又貼心，隨著四季變化適時調整麻油用量，冬天量多、夏天量少，就算炎日當頭的夏天吃上1碗熱呼呼的麻油雞，也不會過於燥熱。

店內的黑麻油都是黃敏誠親手調配，他表示，若比例不對，口感會很苦，他曾歷經多次失敗親嘗，最後才找出黃金比例，再搭配用雞頭、薑母及洋蔥等繁瑣工序熬煮2小時的高湯，黑麻油會自然融入高湯，成為美味的關鍵。

阿誠的麻油雞呈現出湯油合一的完美搭配，湯面雖然看不見麻油，但喝下一口湯，就能感受到滿滿的麻油香氣口感，且Q彈鮮嫩的雞肉塊料多，緊緊抓住客人的胃和心，即使店面從六合路遷至相距數十公里的建興路後，老客人仍然死忠追隨的原因。

店內麻油料理豐富多元，麻油雞湯搭配蔥油乾麵線、麻油米血，再佐以微辣的豆瓣醬，老饕也笑著說，每次來吃都脾胃大開。

地址：高雄市三民區建興路322號

電話：（07）3853123

營業時間：下午4點半至晚間12點半，周日公休

售價：招牌麻油雞湯80元

(中國時報)