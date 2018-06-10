藝術嘉年華 森林派對開趴

新北市長朱立倫參觀藝術教育嘉年華行動美術館，與扮成機器人的學生開心合照。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

新北市藝術教育嘉年華9日在市府市民廣場登場，活動主題「森林派對」，共打造3座主題行動美術館，展出新北市學生全國美展特優作品，現場還舉辦多個趣味闖關抽獎活動、手作DIY體驗、藝術表演，湧入上千民眾參與。新北市長朱立倫到場欣賞學生美術畫作，忍不住讚嘆「畫得真好」！

新北市教育局指出，藝術教育嘉年華邁入第7屆，今年結合藝術教育產官學資源打造「行動美術館」，將學校藝術教育課程帶到戶外供民眾參觀體驗，像是北師美術館的石膏像修復，讓民眾體驗用刷子和吸塵器清理石膏像。

小小解說員 輕鬆談梵谷

廣達文教基金會以梵谷為主題，由學生擔任小小解說員，了解畫作意義後，再用自己的話將感動傳達給他人；學生美術主題館則精選出新北市榮獲全國學生美展的18件特優作品。

朱立倫說，藝術是可愛的，能夠透過美術、繪畫、音樂、舞蹈來感動人心，新北市府將藝術教育列為最重要的教育內涵之一，也得天獨厚獲得台藝大、北藝大及北師美術館、廣達文教基金會等學校、美術團體合作，讓行動美術館深入各個校園，讓同學感受藝術之美，展現出他們的藝術才華。

藝術之美 深入校園

朱立倫也說，藝術無價，藝術教育能潛移默化、感動人心，他要感謝所有學校、老師與家長對藝術教育的投入，因為在學校推展藝術教育過程，讓孩子們能夠發揮才華，也讓每個孩子快樂成長。

(中國時報)

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