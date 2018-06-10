街頭藝人徵選 校長也來考

桃園市街頭藝人徵選9日登場，報考人數創12年新高，參加者無不展現苦練絕技吸睛。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市街頭藝人徵選9日登場，報考人數創12年新高，571組各懷本領的民眾同場較勁，有國小校長希望告訴學生透過努力也能用不同面貌展現自己，有79歲的老農夫吹奏薩克斯風挑戰自我，還有身障者巧手摺氣球、坐輪椅舞動青春，紛紛使出渾身解數吸引評審目光。

報考數12年新高

桃園市文化局街頭藝人徵選邁入第13屆，吸引全台各地甚至國內外共571組人馬組隊或個人報名，共分成表演藝術類個人組380人、團體134組，創意工藝類43人、視覺藝術類13人，昨群聚桃園藝文廣場，不畏烈日大秀絕技，有新興樂器「手碟鼓」、高危險性的火舞特技，其中也不乏外國面孔表演噴漆、吹奏樂器。

蘆竹新莊國小校長吳英俊也來報考街頭藝人，從師專開始接觸樂器，葫蘆絲、中國笛都難不倒他，平時也常在校內演出，為了鼓勵孩子們展現自己，也開放朝會時讓大家登台表演，不論是笑點或亮點都非常歡迎。他笑說，怕師生知道跑來加油會更緊張，因此沒有大肆宣傳，將平常心面對，可望成為桃園首位「校長街頭藝人」，他也希望透過自己的參賽，強調老師不要只會教書，也要鼓勵學生培養不同專長，挑戰自我、激發潛能。

為了一圓當街頭藝人的夢想，報考者也不分年紀，今年70歲以上的銀髮長者有5人，最年長的是79歲的詹政雄，自小就喜歡音樂，笛子、口琴都是無師自通，在中壢務農種稻1甲子，閒來沒事就在家裡吹薩克斯風，平時會去桃園醫院演出做公益，笑說考照不是以賺錢為目的，希望考取後可公益演出、回饋社會，一定要活到老、學到老和吹到老。

79歲翁吹薩克斯風

文化局指出，經評審加總平均達80分以上，就能考取桃園的街頭藝人證，在桃園市116處展演場地秀才藝，過往錄取率約3成，預計6月中旬公布錄取名單。

(中國時報)

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