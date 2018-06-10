兩岸緊張 茶商跪求解決退貨

鹿谷鄉農會春茶比賽，9日由縣府祕書長洪瑞智（前排右四），頒獎給「特等獎」給茶農錢仲容。（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導

兩岸關係緊張，導致銷售大陸的茶葉被退貨？國民黨主席吳敦義9日參加南投縣鹿谷鄉農會春茶比賽展售會後，陳姓茶商突然跪地陳情，指銷往大陸的茶葉遭退貨，要求協助解決小三通障礙。吳敦義則請他要向執政的民進黨反映。

民眾盼解決小三通障礙

吳敦義返鄉參加春茶比賽展售會，要離去時，茶商陳再福跪地陳情指出，他銷往大陸的茶葉被退回，令他懷疑可能與兩岸關係緊張有關，要求協助解決小三通障礙，以免銷往大陸的茶葉被退回，且經運輸過程，茶葉品質下降，更難出售！

吳敦義表示，自己已不是副總統，請他要向現在執政的民進黨反映。南投縣農業處長陳瑞慶說，南投縣各農會、茶商、茶農都有出口茶葉到大陸，途徑包括小三通和正常貿易管道，目前未聽說有什麼障礙；陳姓茶商來自台中，為何茶葉遭退貨，他不知詳情，不便評論。

南投農會強調管道順暢

南投縣農會總幹事曾明瑞則指出，縣農會包括自家茶園生產及向茶區農會採購，每年出口到大陸的茶葉約1萬台斤，都循正常貿易管道，5月間出口2300台斤，中秋節還要出2500台斤茶葉到大陸，行銷管道暢通，並沒有阻礙。

針對新竹縣長提名爭議，吳敦義表示，縣長提名不一定要採全民調，包括金門等縣市都採取徵召。

今年鹿谷鄉春茶因生長期氣溫變化大，產量減少，而在採收期時天氣晴朗，因此，茶湯滋味甘醇濃厚更勝往年！鹿谷鄉農會春茶競賽由茶農錢仲容勇奪「特等獎」；吳敦義致詞表示，鹿谷茶是全國第一等的好茶！

(中國時報)

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