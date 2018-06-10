中正大學畢典 校長遭批獨裁

2018年06月10日 04:10 中國時報 廖素慧 、 許素惠 、 張伊珊 ／綜合報導 ／綜合報導

中正大學9日下午的畢業典禮上，有更多畢業生舉手、大字報「立刻取消資測」表達訴求。（廖素慧翻攝）

國立中正大學9日畢業典禮，林昶志等應屆畢業生手腕貼黑色膠帶「Ｘ」、張貼海報「校長獨裁，踐踏校園民主」表達抗議，校長馮展華在台上巧妙回應說，社會有多元的聲音及意見，期許大家步出校園後要「寬容」看待。前行政院長張善政、內政部長葉俊榮昨天分別參加雲林科技大學、稻江科技暨管理學院畢業典禮。

校務會議挨轟只是形式

中正大學傳播系應屆畢業生林昶志說，學校片面通知部分學生助教減薪、限制學生社團不得使用行政大樓前「中正大道」廣場辦活動、資訊能力測驗設畢業門檻等，攸關學生權益的校務爭議，校方僅憑校長之權力行事，開校務會議只是形式，罔顧學生意見，忽視校園民主。

馮展華致詞時巧妙地回應說，這個社會是多元的，有多元的聲音、意見，要以寬容、包容的態度看待，但每個人心中自有一把尺。

校方表示尊重學生訴求

馮展華會後表示，學生訴求的資訊測驗門檻存廢的問題，因為資訊能力很重要，校方有擬出2、3個改革方案，預定於11日開會討論。學務長鄭瑞隆補充說，尊重學生的訴求表達，中正大道廣場原本就不開放使用，是因6年前一次意外而開放使用，現因有學生使用「大聲公」不當、環境清潔不佳，以致影響行政人員辦公，限制學生辦活動是「恢復舊規」，另外有其他場所供學生使用。

前行政院長張善政9日受邀參加雲林科技大學畢業典禮，他提醒畢業生省思換工作最該考量的是對公司的貢獻，而非薪水多寡，期勉把握當下、接受挑戰，因為「明天就是你這輩子打拚的開始」。

張善政在雲科大畢典演講，他與畢業生分享個人求學與工作歷程，要畢業生好好珍惜彼此，因為每位同學都可能成為生命中的貴人。他建議，求職或換工作不要只看薪水多寡，要考量能為公司貢獻多少，如果薪水愈高，能貢獻的卻很有限，就該是換工作的時候了。

稻江科技暨管理學院9日舉辦106學年度畢業典禮，內政部長葉俊榮致詞時指出，日後將是創意時代，鼓勵學生善用所學，大步邁向未來。

(中國時報)