父車禍器捐 兒信月球出任務

豐原高中老師鄭可萱拿出手機裡全家福照片，抱著感恩心情出席器捐追思會。（李義攝）

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中國時報
／高雄報導

「帶不走的，就留下來」台中豐原高中老師鄭可萱回憶起10多年前戀愛時，與丈夫一起簽器捐卡時的心情，9日她抱著感恩的心情參加高雄長庚醫院的器捐感恩追思大會，步入會場的一剎那，她深深感受到「他還在人世間，我們仍在同一個時空裡」，但體貼的丈夫不會讓她感應到誰是受贈者。

在台中明道中學擔任地球科學老師的另一半徐瑄儒，南下恆春氣象站考察時發生車禍。當時，鄭可萱帶著3歲的兒子在澳洲參加活動，接到惡耗趕回時，醫師告知情況不樂觀並詢問器捐之事，她才想起塵封在記憶裡簽器捐卡的往事。

沒想到這麼快就用上

鄭可萱回憶，那次出遊遇上器捐宣導，2人不假思索就一起簽了，只是，竟然會這麼快就用上；她知道一切都回不來了，徵得夫家同意後，捐出心、肝、腎、鞏角膜、血管等可用的臟器，救治10多人。

徐瑄儒生前對太空科技深深著迷，學校同事及學生舉辦火箭升空月球的歡送會做為追思，神農5號升空，「送爸爸去月球出任務」，兒子深信「爸爸去月球、火星執行分享愛的任務」只要想爸爸，抬頭望著夜空裡的月亮與星星，他就在那裡。

鄭可萱說，等兒子再大些，會告訴他什麼是永遠，而且已在器捐卡上留言：「媽媽很愛你，如果有一天可以捐器官，請把它們都捐出去」。

看見月亮就是看見爸

高雄長庚自1986年起積極推動器捐，迄今已協助近800名患者實現助人大愛，每年都舉辦感恩追思大會，雖然捐贈者家屬與受贈者彼此都不認識，重生的喜悅與追思的不捨，交織瀰漫會場。

(中國時報)

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