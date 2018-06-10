新竹300大遊行 奧運國手報到

新竹300大遊行活動9日登場，參與團體無不使出渾身解數，製作大型特色道具上路「秀」自己。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹300慶祝系列活動9日上演大遊行踩街嘉年華，適逢周末假期，吸引逾萬人參加，隊伍中除了校園團體推出特色道具、服裝，奧運射箭國手譚雅婷、林詩嘉、拳擊女王陳念琴等、空軍二聯隊軍官們也加入陣容，回顧300年來竹塹城風華，並展望未來。

下午3點，新竹300遊行大陣仗從文化局前廣場集結出發，竹光國中樂旗隊引領「市長隊」入場，林智堅帶隊喊出「我愛新竹我愛你」展開遊行，一路自東大路經北大路再繞到市府，上演精采表演後，隊伍再回到文化局。

隊伍行經過程一路熱鬧歡騰，特色更勝以往踩街活動。甚少人知的是，2個月以來，市府邀請專業表演藝術團，集合31所國中、小，舉行近百場說明會，讓孩子們充分發揮創意，製作大型道具。

「我愛新竹我愛你！」虎林國中以北管布袋戲加入遊行行列，造型超級吸睛，青草湖國小則推動大型老鷹道具、光武國中則推出該校的驕傲「法拉第車隊」，另有生態環境隊、文化生活隊、新竹動物園等主題。

林智堅表示，新竹300的重要意涵，是只要願意去實踐，就會美夢成真。許多孩子與市民不明白城市發展典故，透過新竹300大遊行、博覽會，要讓市民更加認識城市歷史脈絡與發展，深信城市有潛力引領台灣做到第一，「讓市民以身為新竹人而驕傲！」

(中國時報)

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