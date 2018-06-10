朝陽科大畢業典禮 紙風車捕夢

2018年06月10日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

為讓畢業的學子對校園景致留下難忘回憶並展望未來，朝陽科技大學9日舉辦畢業典禮，特別規畫校園巡禮活動，畢業生走過以5000個紙風車編織成的七彩捕夢網，並有數千架紙飛機從頂樓飛下，期許他們展翅高飛、追尋屬於自己的未來。

穿上畢業服、手捧祝福花束，朝陽科大畢業生緩緩繞著校園作最後巡禮，不時拍照留下紀念，來到禮堂前，5000個紙風車編織成的捕夢網驚豔全場，更有象徵夢想起飛的紙飛機翱翔而過，讓畢業生留下深刻印象。

朝陽科大今年共有3700多名學生畢業，九天民俗技藝團團長許振榮也在其中，順利攻讀完台灣產業策略發展博士班學位，許振榮特別鼓勵陣頭團員應多多進修，永遠不要放棄學習。

朝陽科大校長鄭道明說，學校近年來國際排名大躍進，接連榮登英國泰晤士高等教育2018全球最佳大學排名1000+、亞洲地區大學排行進入350大，更在全球新興經濟體大學排名擠進350+大，是台灣唯一進榜的私立科大，國際化表現備受注目。

此外，朝陽也獲2018年1111人力銀行雇主最滿意大學調查，評選為企業最看好年輕潛力大學排名私立科大第1，並連續2年勇奪德國紅點設計大獎最高榮譽。鄭道明特別勉勵畢業生要能吃苦、對工作及事物永遠保持熱情並持續終身學習，才能成為真正的好人才。

(中國時報)